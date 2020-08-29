«حقنة مميتة» لقاتل ومغتصب طفلة عمرها 10 أعوام

أرشيفية

نفذت السلطات الأمريكية حكم الإعدام بحق كيث نيلسون، قاتل الأطفال المدان، بعد ظهر الجمعة، في خامس حكم من نوعه يتم تنفيذه منذ استئناف عقوبة الإعدام هذا الصيف بعد توقف دام 17 عامًا.



وجرت عملية الإعدام على الرغم من صدور حكم بأن الحقن المميتة تنتهك قوانين المخدرات الأمريكية.



وقالت الوزارة إن نيلسون ، 45 عامًا، أُعلن عن وفاته الساعة 4:32 مساءً في غرفة الإعدام التابعة لوزارة العدل في تير هوت بولاية إنديانا، بعد أن تم حقنه بجرعات قاتلة من بنتوباربيتال، وهو مادة باربيتورات قوية.



وهذه ثاني عملية إعدام هذا الأسبوع بعد مقتل ليزموند ميتشل ، قاتل آخر مدان يوم الأربعاء.



ونفذت إدارة الرئيس دونالد ترامب، المؤيد القوي لعقوبة الإعدام في الجرائم الخطيرة، عددًا من عمليات الإعدام الفيدرالية أكثر مما تم تنفيذه في السنوات الـ 57 السابقة.



وسأل أحد مسؤولي مكتب السجون نيلسون عما إذا كان لديه أي كلمات أخيرة، ومرت نحو 15 ثانية دون رد منه، قبل أن يبدأ المسؤول في الإعدام، بحسب صحفي اختاره القسم لمشاهدة تنفيذ الحكم.



استغرق نيلسون حوالي تسع دقائق ليموت. وقالت والدة ضحيته، شيري ويست، إن موته جلب لها بعض السلام. وأضافت: "لم أكن أتوقع منه أن يقول أي شيء لأنه لم يندم قط. ليس لدي أي ندم عليه".



وتم اختطاف باميلا بينما كانت تتزلج على الجليد أمام منزلها في كانساس. واعترف نيلسون باغتصاب الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات قبل أن يخنقها بسلك، وفق صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وجاء تنفيذ الحكم على الرغم من أن قاضيًا فيدراليًا يشرف على الطعون القانونية لبروتوكول التنفيذ من قبل نيلسون وغيره من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أصدر الخميس بأن بروتوكول وزارة العدل ينتهك قوانين سلامة المخدرات.



وأمر القاضي تانيا تشوتكان بتأجيل إعدام نيلسون إلى أن قامت وزارة العدل بمراجعة بروتوكولها للامتثال لقانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل، بما في ذلك شرط أن الدواء لا يمكن إصداره إلا بوصفة طبية.



وطعنت وزارة العدل في أمر تأجيل الإعدام أمام محكمة الاستئناف الأمريكية بدائرة دائرة كولومبيا. وألغت محكمة الاستئناف الأمر مساء الخميس، وحكمت بأن تشوتكان لم يثبت أن انتهاكات القانون تشكل "ضررًا لا يمكن إصلاحه".



وتحدثت تشوتكان مع محامين يمثلون نيلسون ووزارة العدل في مكالمة هاتفية يوم الجمعة حيث نظرت في طلب محامي نيلسون لمراجعة أمرها أو إصدار أمر جديد يمنع إعدام يوم الجمعة.



ونفى تشوتكان هذا الطلب قبل أقل من 90 دقيقة من تنفيذ عقوبة الإعدام المقررة، وكتب أنه لم يظهر "بشكل مقنع" إصابة لا يمكن إصلاحها.



كان نيلسون واحدًا من بين أكثر من عشرة سجناء محكوم عليهم بالإعدام الفيدرالي في تير هوت، والذين رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة العدل بشأن بروتوكول الحقن المميت، والذي تم الإعلان عنه في عام 2019، ليحل محل بروتوكول ثلاثة عقاقير تم استخدامه آخر مرة في عام 2003.



وهو الآن رابع هؤلاء المدعين الذين تم إعدامهم منذ ذلك الحين من قبل وزارة العدل، بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية بسرعة الأوامر السابقة الصادرة عن تشوتكان بتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام للسماح بمواصلة التقاضي.



وقال محاميا نيلسون ديل بايش وجين مورينو في بيان مشترك إن نظام الإعدام في الولايات المتحدة معيب، وإن الحكومة "تنتهك بشكل صارخ" قوانين المخدرات.



وأضاف البيان: "كما يظهر هذا الإعدام والإعدام الأخير، فإن عقوبة الإعدام لا تتعلق بالإنصاف والعدالة، إنها تعسفية وسياسية".