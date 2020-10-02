«حب في الزنزانة».. ضابطة تدخل في علاقة «محرمة» مع سجين

الجمعة، 02-10-2020
09:01 م
فتحي مجدي
نجت ضابطة بأحد السجون ببريطانيا
من عقوبة السجن
الفوري اليوم، على خلفية ارتباطها بعلاقة غرامية مع سجين، بعد أن حكم قاضٍ بأن "نقص التدريب" هو السبب جزئيًا.
اعترفت كاتيا روشا (38 عامًا)، بوقوعها في حب السجين داني باربر، وبدأت علاقة معه بعد خمسة أشهر فقط من تعيينها ضابطة.
وكشف النقاب عن علاقة الزوجين داخل سجن
"إتش إم بي نورويتش"، عندما قام سجين آخر مرر رسائل بينهما بالإبلاغ عن روشا إلى حاكم السجن
.
لكنها أنكرت ممارسة الجنس الكامل مع باربر، واعترفت بأنهما انخرطا في التقبيل والعناق داخل السجن
مرتين، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واستمعت محكمة نورويتش كراون كيف أخفت أيضًا رسائل حب منه في حمالة صدرها، وأرسلت له طردًا من الملابس.
وكانت في ذلك قد خرجت من علاقة مسيئة لمدة ثماني سنوات فقط في عام 2017. واعترفت بأنها تعلم بأن العلاقة مع السجين كانت خاطئة لكنها زعمت أنها تلقت جلسة تدريب واحدة فقط حول هذه القضية.
قالت روشا إنها تلقت تدريبًا أوليًا لمدة ثلاثة أشهر فقط بعد حصولها على وظيفة "التي تحلم بها" كضابط سجن
، ثم تم توجيهها لمدة أسبوعين فقط قبل العمل بمفردها.
واستمعت المحكمة إلى أنها لم يكن لديه سوى تسعة أشهر من الخبرة. وحُكم عليها بالسجن
ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا، بعد أن اعترفت بسوء سلوكها في مكتب عام من خلال علاقتها بين 15 نوفمبر من العام الماضي و 20 يناير.
وأخبرها القاضي ستيفن هولت أنه كان سيسجن
ها على الفور إذا كانت قد دفعت ببراءتها وأدينت. لكنه أصدر عليها حكمًا مع وقف التنفيذ بعد أن علمت كيف حصلت على وظيفة جديدة تعمل ليلا لدعم نفسها وابنتها البالغة من العمر 17 عاما.
قال لها القاضي هولت: "لقد كنت ضعيفة للغاية ونقص التدريب لديك أكد على ضعفك. من الواضح بالنسبة لي أن الافتقار إلى التدريب لعب دورًا مهمًا في ارتكاب الجريمة".
وأضاف القاضي: "إنها الموارد التي ليست موجودة. ليس خطأك أنك لم تحصل على تدريب كافٍ. بمجرد توفر الموارد، سوف يتضاءل هذا النوع من الإساءة. هذا هو المكان الذي ينشأ فيه قلب المشكلة".
وقالت المدعية العامة لين شيرلي، إن باربر أقنع نزيلا آخر بول سميث بإخفاء الرسائل التي تلقاها من روشا في زنزانته. لكن الأخير كتب لاحقًا رسالة إلى حاكم السجن
الذي يضم 769 نزيلًا، قال فيها إنه قلق بشأن العلاقة بين الزوجين.
واعترف بأنه نقل رسائل من باربر إلى روشا ووضعتها داخل حمالل صدرها. وزعم سميث أن روشا كانت "ودودة للغاية وقادرة على التعامل مع السجن
اء وتواصل معهم بشكل جيد".
لكن شيرلي أضافت: "لقد اعتقد أنه من الغريب أنها كانت موحية وتلقي تلميحات ونكات". تم استجواب روشا من قبل مدير أمن السجن
واعترفت بوقوعها في حب باربر في نوفمبر.
وأبلغت المحققين بأنه كتب لها 36 رسالة بينما كان تعمل كمحضر لمساعدة النزلاء الجدد على الاستقرار، وقد أعادت كتابة الرسائل.
كما اعترفت روشا بتلقيها مكالمات هاتفية من السجين عندما كانت في الخدمة وكانت على اتصال ثماني مرات بوالدته. لكنها نفت إحضار أي أشياء محظورة مثل المخدرات أو الهواتف إلى السجن
، لكنها اعترفت بإرسال طرد من الملابس متظاهراً أنه من والدته.
كما رتبت باربر لشخص ما خارج السجن
أن يعطي الضابطة ها قلادة على شكل قلب منه، وأعطاها قلادة من الفضة في السجن
من أجل "حفظها".
وأضافت شيرلي: "وافقت على أنها خرقت شروطًا وأحكامًا مختلفة وكانت تعتذر وندمت. لم يجامعا قط، لكنهما قبلا واحتضنا. وأعربت عن أسفها لما فعلته ولا تعتقد أنه سيؤدي إلى اعتقالها".
واعترفت الضابطة بأنه "كانت غبية ووقعت في حبه". وفي الرسائل، تعبر عن مشاعرها تجاهه وتقول إنها تحبه وتناقش أشياء ذات طبيعة حميمة.