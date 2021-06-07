حبس سارة الطباخ 3 سنين بتهمة تبديد أموال محمد الشرنوبي

الإثنين، 07-06-2021
04:09 م
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس
المنتجة سارة الطباخ
، 3 سنوات غيابيا بتهمة تبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي
وخيانة الامانة، بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.
وقامت الطباخ، بمعارضة الأحكام لعدم علمها ولكن بعد أن استمعت المحكمة لأقوال المتهمة، حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة 5/17 بتأييد أحكام السجن وإلزامها بتعويض مالي والمصاريف لوجودها مدانة بالتهمة المنسوبة إليها.
وكانت سارة الطباخ
، اتهمت خطيبها السابق محمد الشرنوبى، في محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث.
وقالت سارة، إنها كانت فى زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكني بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت بـ"الاسكوتر" المملوك لها، والمختفى قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى.
فيما قال الشرنوبى، إن سارة من أهدته "الأسكوتر" كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته.
كانت المحكمة قد حكمت على سارة الطباخ
بالسجن ٩ سنوات غيابيا بتهمة تبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي
وخيانة الأمانة، وبعد ذلك قامت الأولى بمعارضة الأحكام لعدم علمها ولكن بعد أن استمعت المحكمة لأقوال المتهمة، حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 من مايو الماضي بتأييد أحكام السجن وإلزامها بتعويض مالي والمصاريف لوجودها مدانة بالتهمة المنسوبة إليها.
وفي شهر فبراير الماضي بعد مرور ما يقرب من عاميين على النزاع بين المطرب محمد الشرنوبي
، والمنتجة سارة الطباخ
المالكة لشركة إيرث برودكشن الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي
، حسمت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة (6) في جلستها العلنية التي انعقدت بتاريخ 31-1-2021 برئاسة المستشار أحمد يوسف وعضوية المستشارين إسلام حسني، وأحمد معاذ، النزاع وحكمت برفض دعوى الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المورخ بينه وبين سارة الطباخ
وألزمته بالمصروفات وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد ما زال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.
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