السبت 03 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طبيب «ترامب» يكشف عن تطورات حالته الصحية

البرهان عن اتفاقية السلام : لا حرب بعد اليوم

صدمة قوية لموسيماني بعد توليه تدريب الأهلي

البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب

الأمطار تهدد السعودية.. والسلطات تحذر وتعلن الطوارئ

الجنيه يضرب الدولار في مقتل بعد انخفاض سعر العملة الأمريكية

أخبار سارة من السعودية لجميع المسلمبن

حكم بسجن داعية سعودي وإغلاق حسابه على "تويتر"

سر ارتداء سلطان عمان العمامة البيضاء في عزاء أمير الكويت

"علماء المسلمين" يرد على تصريحان "ماكرون"

حبس أمريكي 600عام بتهمة استغلال الأطفال في أعمال مخلة

EjaaThKXkAIk7Eb
ماثيو ميلر
 
السبت، 03-10-2020 06:17 م فتحي مجدي

حكم قاضٍ فيدرالي على متهم من ولاية ألاباما الأمريكية بالسجن 600 عام، لإنتاجه مواد إباحية للأطفال عن طريق إغراء طفلين دون سن الخامسة للانخراط في أعمال جنسية صريحة.

واعترف ماثيو ميلر البالغ من العمر 32 عامًا الذي واجه 20 تهمة بالذنب قبل عام، بعد أن عثرت السلطات على أجهزة إلكترونية في منزله أثناء مداهمة، حيث وجد المحققون صورًا لمواد إباحية للأطفال أنتجها بنفسه.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ل. سكوت كوجلر على ميلر بالسجن 7200 شهر بتهمة إنتاج مواد إباحية عن الأطفال، وفق وكالة "يو بي آي".
 
وقال المحامي الأمريكي بريم إف إسكالونا في بيان: "يسعى الأشخاص المفترسون إلى قتل أولئك الأكثر براءة وضعفًا - الأطفال. إن الأحكام الصادرة اليوم وأمس في قضايا استغلال الأطفال المحلية تعكس التزام سلطات إنفاذ القانون في هذه المنطقة بمحاكمة مرتكبي جرائم ضد الأطفال إلى أقصى حد بموجب القانون".

واعتقلت وحدة جرائم العنف في توسكالوسا ميلر في أوائل عام 2019 بعد تلقيها بلاغًا عن إساءة معاملة الأطفال في أحد المنازل. واجه اتهامات رسمية باللواط واستغلال الأطفال في المواد الإباحية قبل توجيه الاتهام إليه فيدراليًا.

وقال المسؤول الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي جوني شارب جونيور في بيان: "الجرائم التي اعترف ميللر بارتكابها ليست مزعجة فحسب، بل إنها مقززة، وأفعاله سلبت هؤلاء الأطفال طفولتهم. أنا أحيي الحكم الصادر اليوم، حيث سيقضي ميلر بقية حياته الطبيعية خلف قضبان السجن".

 

إقرأ ايضا

0_NWP_BEM_240920Nathaniel_14

عامل مدرسة توقفه الشرطة 300 مرة بدون أسباب

جثة

مقتل طفلة وهتك عرضها على يد أم وابنتيها

0_US-SCIENCE-ASIAN-HORNETS

صدمة.. الدبابير تقتل مزارعًا أثناء قطف الفاكهة

أخبار متعلقة

33905130-8798583-image-a-2_1601646668420

«حب في الزنزانة».. ضابطة تدخل في علاقة «محرمة» مع سجين

frances-choy-31

إطلاق سراح امرأة بعد أن سجنت 17 ظلمًا بتهمة قتل والديها

000

يعتدي على فتاة أثناء نومها ويبعث برسالة اعتذار لها

0_William-Wellington-Hooper

أم تسمح لرجل بالاعتداء على ابنتها (15 عامًا) على متن يخت

33520940-8763651-image-a-1_1600856310599

مهرب مخدرات محكوم عليه بالإعدام يشق نفقًا ويهرب من السجن

benjamin-jenkins-50

ساومهن بعد إرسال صور مخلة.. السجن 40 عامًا للمتهم بابتزاز 150 فتاة