حبس أمريكي 600عام بتهمة استغلال الأطفال في أعمال مخلة

السبت، 03-10-2020
06:17 م
فتحي مجدي
حكم قاضٍ فيدرالي على متهم من ولاية ألاباما الأمريكية بالسجن
600 عام، لإنتاجه مواد إباحية للأطفال
عن طريق إغراء طفلين دون سن الخامسة للانخراط في أعمال جنسية صريحة.
واعترف ماثيو ميلر
البالغ من العمر 32 عامًا الذي واجه 20 تهمة بالذنب قبل عام، بعد أن عثرت السلطات على أجهزة إلكترونية في منزله أثناء مداهمة، حيث وجد المحققون صورًا لمواد إباحية للأطفال
أنتجها بنفسه.
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ل. سكوت كوجلر على ميلر بالسجن
7200 شهر بتهمة إنتاج مواد إباحية عن الأطفال
، وفق وكالة "يو بي آي".
وقال المحامي الأمريكي بريم إف إسكالونا في بيان: "يسعى الأشخاص المفترسون إلى قتل أولئك الأكثر براءة وضعفًا - الأطفال
. إن الأحكام الصادرة اليوم وأمس في قضايا استغلال الأطفال
المحلية تعكس التزام سلطات إنفاذ القانون في هذه المنطقة بمحاكمة مرتكبي جرائم ضد الأطفال
إلى أقصى حد بموجب القانون".
واعتقلت وحدة جرائم العنف في توسكالوسا ميلر في أوائل عام 2019 بعد تلقيها بلاغًا عن إساءة معاملة الأطفال
في أحد المنازل. واجه اتهامات رسمية باللواط واستغلال الأطفال
في المواد الإباحية قبل توجيه الاتهام إليه فيدراليًا.
وقال المسؤول الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي جوني شارب جونيور في بيان: "الجرائم التي اعترف ميللر بارتكابها ليست مزعجة فحسب، بل إنها مقززة، وأفعاله سلبت هؤلاء الأطفال
طفولتهم. أنا أحيي الحكم الصادر اليوم، حيث سيقضي ميلر بقية حياته الطبيعية خلف قضبان السجن
".