حبس أمريكي لإقامته حفلين متحديًا حظر كورونا

السبت، 26-09-2020
08:42 م
فتحي مجدي
حكم على رجل من ولاية ماريلاند الأمريكية الجمعة بالسجن لمدة عام لاستضافته حفل
تين في تحد لأوامر فيروس كورونا
التي أصدرتها الولاية والتي تمنع التجمع
ات الكبيرة.
واستضاف مارشال مايرز ( 42 عامًا) ما بين 50 إلى 60 شخصًا في منزله في هيوزفيل في 22 مارس، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة تشارلز.
عندما وصل الضباط على إنهاء السهرة، كان مايرز "جدليًا... لكنه وافق في النهاية"، على حد قول محامي ولاية المقاطعة. لكنه عاد وأقام حفل
ة أخرى مع أكثر من 50 شخصًا بعد أقل من أسبوع في 27 مارس.
وقال المدعي العام للدولة، وفقًا لقناة تليفزيونية محلية تابعة لشبكة "فوكس نيوز": "قال الضباط لمايرز أن يفضوا التجمع
، لكن مرة أخرى كان جدليًا مدعيًا أنه وضيوفه لهم الحق في التجمع
. إلى جانب الجدل، طلب مايرز من ضيوفه البقاء في تحدٍ لـ (لأوامر لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند) وأوامر الضباط القانونية".
سيقضي مايرز عقوبة بالسجن لمدة 12 شهرًا بعد إدانته بتهمتين لعدم امتثاله لأمر الطوارئ الصادر عن الحاكم. كما سيتم وضعه تحت المراقبة بدون إشراف لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه.