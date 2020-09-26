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حبس أب ونجله 3 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات

حبس رجل
حبس
السبت، 26-09-2020 05:29 م أحمد سالم
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة المتهم "أ.أ.ع" 50 عامًا، مزارع، ونجله "ح.أ.أ" 25عامًا، عامل، بالسجن 3 سنوات لكل منهما، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار في المواد المُخدرة بدائرة قسم أول سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج، مفادها إتجار المتهمان في المواد المُخدرة، حيث ترجع أحداث القضية إلى عام 2019م.

وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبحوزتهما عدد من شرائط الترامادول المُخدر.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بإتجارهما بالمواد المُخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتم تجديدها لـ 15 يومًا، ثم تم إحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها المُتقدم.
 

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