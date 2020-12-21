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حادث يفقد اليوتيوبر أحمد حسن سيارته.. قيمتها مليون جنيه

اليوتيوبر أحمد حسن و زوجته
اليوتيوبر أحمد حسن و زوجته
 
الإثنين، 21-12-2020 09:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
اشتعلت سيارة اليوتيوبر أحمد حسن الجديدة من نوع مرسيدس 2020 أثناء قيادته السيارة مع أفراد أسرته بأحد شوارع القاهرة .
و بث اليوتيوبر فيديو لاشتعال السيارة التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه وتحولها إلي قطعة من النيران المشتعلة ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
وقال في مقطع الفيديو أنه أثناء القيادة فوجئ بدخان يخرج من السيارة فتوقف بالعربية و اكتشف أنها بدأت في الاشتعال فخرج منها سريعا هو و زوجته زينة  و قام بتصوير الفيديو .
ووجه أحمد حسن اللوم علي الشركة المصنعة للسيارة " مرسيدس " بسبب انفجارها في الطريق .
 

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