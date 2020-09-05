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حادث مروع بصحراوي سوهاج يخلف إصابات

من الحادث
حادث
 
السبت، 05-09-2020 09:43 م أحمد سالم
أصيب ١٤ شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بناحية الكيلو 100 دائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى إنقلابها على جانب الطريق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بناحية الكيلو 100 اتجاه سفاجا.

وعلى الفور تم الدفع ب 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية إنقلاب السيارة بجانب الطريق نتيجية العواصف الترابية وسوء الأحوال الجوية.

جاري نقل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.

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