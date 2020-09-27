الأحد 27 سبتمبر 2020
توقيت مصر 20:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. العثور على فنانة شهيرة جثة داخل شقتها

شاهد.. لحظة استهداف أرمينيا 3 دبابات أذربيجانية

أول تعليق لمصر على الحرب بين أرمينيا وأذربيجان

عاجل.. أمر ملكي أردني بحل البرلمان وإقالة الحكومة

الكويت.. تفاصيل سقوط ضابط في الحرس الوطني بـ«سم الاغتصاب»

سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه المصري

بدءًا من اليوم.. تفاصيل التقديم على أداء العمرة

الرئيس يحذر من «مشكلة كبيرة».. موجة ثانية خطيرة

السعودية تنجو من كارثة خطيرة اليوم

فنان شهير يعلن اعتزاله بشكل مفاجئ

حادث مأساوي.. مقتل أم وأبنائها الأربعة في حادث سير

000
الأم مع اثنين من أبنائها
الأحد، 27-09-2020 07:23 م فتحي مجدي

قتلت أم أمريكية وأربعة من أطفالها في حادث سير، بعد أن اصطدمت سيارتهم بشاحنة على أحد الطرق.

وعاد رجل من ولاية كانساس إلى المنزل من العمل مساء الجمعة مع ابنه البالغ من العمر 10 سنوات، ليكتشف أن زوجته وأربعة أطفال آخرين لم يعودوا بعد ذهابهم لشراء البقالة كما كان متوقعًا.

وبعد فترة وجيزة، تلقى مكالمة من صديق حول حادث سيارة مروع بالقرب من المنزل وهرع إلى مكان الحادث، حيث اكتشف أن السيارة التي تقودها زوجته قد اصطدمت بشاحنة.

وقُتل في الحادث الزوجة جيسيكا نويل (32 عامًا) إلى جانب ثلاثة من الأطفال، آنايا البالغة من العمر 10 سنوات، وجيفري البالغ من العمر 4 سنوات، وهانك البالغ من العمر 4 أشهر. وكان ماك البالغ من العمر 23 شهرًا هو الناجي الوحيد.

وانتقل جيف إلى مركز ويسلي الطبي حيث انتظر لساعات ليكتشف أن ماك يصارع الموت، لكنه مات متأثرا بجراحه يوم السبت، وفق منصة التمويل الجماعي الأمريكية (GoFundMe).
 
وقالت السلطات إن نويل كانت عائدًا إلى منزله عندما اصطدمت سيارتها بشاحنة حبوب وانقسمت إلى نصفين.

وقال مكتب شرطة مقاطعة سيدجويك، إن سائق الشاحنة لم يصب بجروح. ولم يتضح ما إذا كان سيواجه أي اتهامات.

وقال أحد أقارب الضحايا في بيان إلى محطة (KSN) التلفزيونية: "لقد انفطر قلبي وعائلتي بسبب فقدان زوجة أخي وأبناء إخوتي الأربعة. لا توجد كلمات".

 

إقرأ ايضا

بتحريض من والدتها.. مراهقة تنهي حياة زوجة أبيها بهذه الطريقة

بتحريض من والدتها.. مراهقة تنهي حياة زوجة أبيها بهذه الطريقة

1-1366976

أغرب انتقام.. يستهدف منزل حبيبته السابقة بمتفجرات عبر طائرة

200926-korean-air

راكب يهدد بتفجير طائرة بقنبلة لسبب غريب

أخبار متعلقة

مؤمن زكريا وصالح جمعة

صالح جمعة يدمر 3 سيارات في حادث مروع

مسعف فلسطيني

كان بيلعب في البلكونة.. مصرع طفل سقط من الطابق العلوي

من الحادث

حادث مروع بصحراوي سوهاج يخلف إصابات

إسعاف

حادث مروع بطريق قنا- سفاجا يسفر عن إصابات

لحظة انفجار قارب.. تعرف على مصير من كانوا عليه

لحظة انفجار قارب.. تعرف على مصير من كانوا عليه (فيديو)

منال سلامة

فنانة شهيرة تعرضت لحادث .. ماذا قال زوجها عن حالتها الصحية