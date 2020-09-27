حادث مأساوي.. مقتل أم وأبنائها الأربعة في حادث سير

الأحد، 27-09-2020
07:23 م
فتحي مجدي
قتلت أم أم
ريكية وأربعة من أطفالها في حادث سير
، بعد أن اصطدمت سيارتهم بشاحنة على أحد الطرق.
وعاد رجل من ولاية كانساس إلى المنزل من العمل مساء الجمعة مع ابنه البالغ من العمر 10 سنوات، ليكتشف أن زوجته وأربعة أطفال آخرين لم يعودوا بعد ذهابهم لشراء البقالة كما كان متوقعًا.
وبعد فترة وجيزة، تلقى مكالمة من صديق حول حادث
سيارة مروع بالقرب من المنزل وهرع إلى مكان الحادث
، حيث اكتشف أن السيارة التي تقودها زوجته قد اصطدمت بشاحنة.
وقُتل في الحادث
الزوجة جيسيكا نويل (32 عامًا) إلى جانب ثلاثة من الأطفال، آنايا البالغة من العمر 10 سنوات، وجيفري البالغ من العمر 4 سنوات، وهانك البالغ من العمر 4 أشهر. وكان ماك البالغ من العمر 23 شهرًا هو الناجي الوحيد.
وانتقل جيف إلى مركز ويسلي الطبي حيث انتظر لساعات ليكتشف أن ماك يصارع الموت، لكنه مات متأثرا بجراحه يوم السبت، وفق منصة التمويل الجماعي الأم
ريكية (GoFundMe).
وقالت السلطات إن نويل كانت عائدًا إلى منزله عندما اصطدمت سيارتها بشاحنة حبوب وانقسمت إلى نصفين.
وقال مكتب شرطة مقاطعة سيدجويك، إن سائق الشاحنة لم يصب بجروح. ولم يتضح ما إذا كان سيواجه أي اتهامات.
وقال أحد أقارب الضحايا في بيان إلى محطة (KSN) التلفزيونية: "لقد انفطر قلبي وعائلتي بسبب فقدان زوجة أخي وأبناء إخوتي الأربعة. لا توجد كلمات".