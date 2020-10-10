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جنايات الزقازيق تحيل أوراق المتهم بقتل معاون المباحث للمفتي

محكمة
محكنة
 
السبت، 10-10-2020 05:31 م أحمد سالم
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى فى جلستها المنعقدة، اليوم السبت،حكمها بإحالة أوراق المتهم " إسلام. إ" لاشتراكه مع أخرين لقوا مصرعهما على يد الشرطة فى واقعة قتل معاون مباحث أبوحماد النقيب" عمر ياسر عبد العظيم" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة يوم الخامس من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم. 

تعود أحداث واقعة الاستشهاد ليوم ليلة القدر من شهر رمضان عام 2019، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا، يفيد ورود بلاغا من أحد المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارته بطريق "بلبيس- أبوحماد"دائرة مركز أبوحماد بالإكراه، وأثناء نزول النقيب "عمر ياسر عبد العظيم" معاون مباحث ابوحماد، مع المبلغ لملاحقة الجناة، وأثناء ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران عليه بشكل عشوائى، مما أسفرعن إستشهاد معاون مباحث أبوحماد .

وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن الشرقية، حيث أمكن لفريق البحث التوصل إلى معلومات أكدتها التحريات بأن مرتكبى الواقعة"محمود.م" وشهرته محمود الزونجى "عاطل ، مقيم بمركز بلبيس بالشرقية، والسابق إتهامه فى "14" قضية(قتل، سرقة بالإكراه ، مخدرات ، سلاح ، إستعراضقوة) ، ومطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى "14" قضية( سرقه بالإكراه، إطلاق أعيره نارية، قتل، سلاح نارى ،إتجار فى المواد المخدرة ، شروع فى قتل)، و"محمد.م . ح "شقيق الأول" وشهرته محمد الزونجى (عاطل، مقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه فى"10" قضايا (مخدرات ، سلاح نارى، سلاح أبيض ، إستعراض قوة ) ومعهم 4 أخرين، قاموا بالإختباء بإحدى مزارع الدواجن المهجوره بناحيه كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، وبعد مطاردة لمدة 3 ساعات لقوا 5 مصرعهم وضبط بحوزتهم قنابل وأسلحة نارية ومبالغ مالية.

وتبين أنهم جميعا من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فيما تم القبض على المتهم السادس يدعى" إسلام إمام" وتم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت قرارها بإحالة أوراقه لفضيلة المفتى.
 

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