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«جعله عاجز عن إقامة علاقة مع زوجته».. زوج ينتقم من دجال على طريقته

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دجال
 
الإثنين، 28-09-2020 03:56 م محمد فضل- متابعات

قرر زوج بإحدى قرى ميت غمر في الدقهلية، إشعال النار فى سيارتين تابعتين لدجال، بعد اتهامه له بممارسة الدجل والشعوذة وتسببه فى عدم اقامه علاقة مع زوجةه.
ورد إخطارا لمركز ميت غمر بورود بلاغ من أهالى قرية عزبة عفيفى، التابعة لدائرة مركز ميت غمر، بقيام شاب بإشعال النيران فى سيارتين تابعين لشخص يعمل فى الدجل والشغوذة، حسب صدى البلد.
انتقل المقدم أحمد فريد رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام شاب يدعى " احمد ا و" 27 عاما، بإشعال النيران فى سيارتين تابعة "لإبراهيم ا ع " ، أثناء وقوفهم أمام منزله، وتجمع عدد من الأهالى أمام المنزل، وفرقت قوات الأمن الأهالى من مكان الحادث.
تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، والمشاركين فى الواقعة، حيث تم ضبطه ، وبسؤاله إتهم صاحب السيارتين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، واتهمه بالتسبب فى عدم اقامته علاقة مع زوجةه فقام بإشعال النيران فى السيارتين بعد سكب زجاجتين بنزين عليهما.

وتم ضبط المتهم والدجال، وتحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة.
 

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