جريمة نهر دجلة تتصدر مواقع التواصل بسبب قساوة الأم

جريمة نهر دجلة



ان تتجرد الأم من كل معاني الانسانية والرحمة بأطفالها فهذا يعني إنقلاب لموازين الحياة، فحادث الأم العراقية التي ألقت بأطفالها بدون رحمة في نهر دجلة، اصبح حديث السوشيال ميديا، خاصة بعد انتشال جثثهم من النهر، ومشاهد حسرة الأب عليهم، جميعها مشاهد حركت القلوب واوجعتها، وجاءت ردود الافعال على تلك الجريمة كالتالي:

وتقول الفنانة ماغي بو غصن: "الجنة تحت اقدام الامهات الصالحات. لا يكفي الانجاب وحده، ام ترمي اطفالها للموت انتقاماً من زوجها. بئس المصير ايتها المتوحشة. الصلاة والجنة للملائكة".

يقول نواف الشحي احد رواد موقع "تويتر": الجنة تحت اقدام الامهات (الصالحات) الانجاب لا يكفي، فالبهائم تنجب، الأم ملاذاً لأطفالها حين تضيق بهم الحياة، والأب سند ووتد للأبناء من مكر الدنيا، مع ذلك بعض النساء للاسف لا يستحقن لقب الأم مثلما هناك بعض الآباء لا يستحقوا لقب الأب.

وقال "محمد": "الحيوان أحن من بعض البشر".

وتقول نورة الشمري: لما شخص يبي يطلق على عمل فيه رحمه وخير يقول "عمل انساني" انو الانسان بطبعه رحيم، بس اتوقع بان افضل نستبدل هالكلمه "بعمل حيواني" لانو اعتقد الحيوانات صاروا ارحم بكثير من البشر، فعلاً احنا نعيش وسط اقذر مجموعه بشريه على الاطلاق".

ويقول "ادهم خنجر": ‏"لم أستطع الى الان ان اجد مبررا لهذا الفعل ، إنما تخطر دائما ببالي فكرة ان المجتمعات المأزومة ماذا ستنتج اكثر من افراد مفترسين نفسيا و جسديا لعل الزومبي هو الاخف شناعة مما نعيشه حالياً".

وكتب عبد العزيز:" جريمة لا تقبل التبرير اين الانسانية ومن من ؟ من ام !! لا تجي تبرر وتقول زوجها السبب وش دخله! ممكن تكون مريضة نفسية لأن الجريمة البشعه هذي مايسويها الا مريض او شخص قلبه حجر".

وكانت كاميرا مراقبة على أحد الجسور فى العراق الممدودة على نهر دجلة، رصدت جريمة بشعة لسيدة عراقية وهى تقوم بإلقاء طفلين يعتقد أنهما أطفالها تصحبهما فى نهر دجلة، وأظهرت لقطات الفيديو السيدة وهى ترتدى جلباب أسود وتقوم بحمل طفل على يديها وتسحب فى يدها طفل آخر، ثم تقوم بإلقاء الطفلين فى النهر، وتتلف حولها حتى لا يشاهد أحد جريمتها البشعة.



