جريمة مروعة تهز السعودية.. قتله وقطعه في أكياس

الخميس، 22-04-2021
10:35 ص
المصريون
اهتزت المملكة
العربية السعودية
، على وقع جريمة قتل
مروعة وقعت في مدينة تبوك، حيث أقدم شاب على
قتل
مواطن آخر وتقطيع
ه ووضعه في أكياس بلاستيكية.
وحسب صحيفة
المرصد السعودية
فإن القتيل مواطن في
العقد الثاني من العمر ، حيث أقدم مواطن على”قتل
ه وتقطيع
ه ووضعه في أكياس”الأحد
الماضي بحي المروج بتبوك.
وحاول الجاني
إخفاء جريمة
ه البشعة وترك الجثة المقطعة لأيام، حتى فاحت رائحتها وحاول إخراجها
اليوم الخميس بمساعدة عمال واكتشف أحدهم الأمر وأبلغ الشرطة، والتي بدورها ألقت
القبض على الجاني في وقت قياسي.