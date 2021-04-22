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جريمة مروعة تهز السعودية.. قتله وقطعه في أكياس

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جريمة مروعة تهز السعودية.. قتله وقطعه في أكياس

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الخميس، 22-04-2021 10:35 ص المصريون
اهتزت المملكة العربية السعودية، على وقع جريمة قتل مروعة وقعت في مدينة تبوك، حيث أقدم شاب على قتل مواطن آخر وتقطيعه ووضعه في أكياس بلاستيكية.
وحسب صحيفة المرصد السعودية  فإن القتيل مواطن في العقد الثاني من العمر ، حيث أقدم مواطن على”قتله وتقطيعه ووضعه في أكياس”الأحد الماضي بحي المروج بتبوك.
وحاول الجاني إخفاء جريمةه البشعة وترك الجثة المقطعة لأيام، حتى فاحت رائحتها وحاول إخراجها اليوم الخميس بمساعدة عمال واكتشف أحدهم الأمر وأبلغ الشرطة، والتي بدورها ألقت القبض على الجاني في وقت قياسي.
 

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