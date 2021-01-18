جريمة تهز المنصورة .. يقتل نجله بدم بارد .. ويصدم الجميع بسبب الجريمة العجيب

الإثنين، 18-01-2021
08:17 ص
المصريون
تجرد رجل من المنصورة
بمحافظة الدقهلية
من كافة المشاعر الإنسانية قام بذبح نجله بدم بارد.
البداية ورود إخطار لمديرية أمن الدقهلية
تفيد عثور أهالي قرية "ديبو عوام" التابعة لمركز المنصورة
على جثة طفل عمره 14 سنة مذبوحة.
انتقل الأمن إلى محل الواقعة وبالمعاينة تبين أن الجثة تخص أدهم محمود عبد العظيم - من قرية طناح - وأنه متغيب وأهله يبحثون عنه.
تم تشكيل فريق بحث وبتفريغ الكاميرات أمكن التوصل إلى أن آخر شخص ظهر مع المجني عليه قبل وفاته هو والده الذي انهار واعترف بقتل نجله نظرا لمعاناته من كهرباء زائدة في المخ فأراد إراحته من معاناته فاستل "قطر طبي" وقام بذبح نجله كما أرشد عن مكان حذاء المجني عليه والقطر المستخدم في الجريمة
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