جريمة تهز المملكة.. أم سبعينية تقتل ابنها الخمسيني والسبب صادم

الأربعاء، 16-12-2020
12:55 م
المصريون
شهدت دولة عربية جريمة مروعة وغريبة من نوعها، تمثلت في إقدام أم
سبعينية
على قتل ابن
ها الخمسيني طعنًا بالسكين.
وفي التفاصيل، فقد أقدمت أم
مغربية في الـ 78 من عمرها بحي الناباص بمدينة
العرائش المغربية، على قتل ابن
ها البالغ من العمر 57 عامًا.
ونقلت صحف محلية عن مصادر، أن شجارا نشب بين الإبن الضحية، وأم
ه، لتقوم الأخيرة
بتوجيه ضربة بالسكين على مستوى البطن لابن
ها فأردته قتيلا في الحال.
وحلت العناصر الأم
نية بمكان وقوع الجريمة، حيث تم نقل جثة الراحل إلى
مستودع الأم
وات بمستشفى لالة مريم، في حين تم وضع المشتبه فيها تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه
النيابة العامة.
وحسب شهود عيان، فإن الأم
كانت دائما تشتكي من تعنيف ابن
ها لها، موضحة أنه
كان يعاني من اضطرابات نفسية، ويهدد بإضرام النار فيها وفي المنزل.