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جريمة تهز المملكة.. أم سبعينية تقتل ابنها الخمسيني والسبب صادم

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جريمة تهز المملكة.. أم سبعينية تقتل ابنها الخمسيني والسبب صادم

جثة
جثة
 
الأربعاء، 16-12-2020 12:55 م المصريون

شهدت دولة عربية جريمة مروعة وغريبة من نوعها، تمثلت في إقدام أم سبعينية على قتل ابنها الخمسيني طعنًا بالسكين.
وفي التفاصيل، فقد أقدمت أم مغربية في الـ 78 من عمرها بحي الناباص بمدينة العرائش المغربية، على قتل ابنها البالغ من العمر 57 عامًا.
ونقلت صحف محلية عن مصادر، أن شجارا نشب بين الإبن الضحية، وأمه، لتقوم الأخيرة بتوجيه ضربة بالسكين على مستوى البطن لابنها فأردته قتيلا في الحال.
وحلت العناصر الأمنية بمكان وقوع الجريمة، حيث تم نقل جثة الراحل إلى مستودع الأموات بمستشفى لالة مريم، في حين  تم وضع المشتبه فيها تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.
وحسب شهود عيان، فإن الأم كانت دائما تشتكي من تعنيف ابنها لها، موضحة أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، ويهدد بإضرام النار فيها وفي المنزل.

 

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