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جريمة بشعة تهز الأراضي الفلسطينية

قرية بني الياس
قرية النبي إلياس
 
الأربعاء، 21-10-2020 05:35 م
في إحدى قرى فلسطين وتحديداً في قرية إلياس التي تقع في شرق مدينة قلقيلية وقعت جريمة قتل بشعة لفتاة 24 عاماً حامل وام لطفلين، حيث عثر على الجثة ملقاه على درج أحد منزل داخل تلك القرية، وعلى الفور توجهت الشرطة لمكان الحادث وبالفحص المبدئي للجثة وجد عليها أثار لكدمات وعنف، وسيتم نقل الجثة لمعهد التشريح في نابلس.
وفتحت الشرطة والمباحث الجنائية تحقيقا على الفور لمعرفة ملابسات الحادث، وتم توقيف الزوج الذي قام شقيقه بتسليمه للشرطة.
في غضون ذلك، قال اللواء، رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، في بيان صدر عن مكتبه أنه وجد على الجثة علامات وآثار عنف، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى اعتقال زوجها، وهو من أصحاب السوابق ويتعاطى المخدرات، وبالإضافة إلى اعتقال شقيقه، وسيتم الإعلان عن ملابسات هذه الحادثة فور انتهاء التحقيق.

 

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