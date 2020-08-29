جثة سعودي داخل شقته في السيدة زينب وفتاتين.. تعرف على القصة

السبت، 29-08-2020
04:08 م
محمد فضل
عثرت
الأجهزة الأمنية، على جثة
مواطن سعودي داخل مسكنه بمنطقة السيدة زينب، وتوجد أثار خنق
حول الرقبة.
وكشفت
التحريات وجمع المعلومات عن قيام “فتاتين
وشابين” ، بالاتفاق على تخدير المجني عليه
وسرقته بمساعدة المتهمة الأولى التي تربطها علاقة مع الضحية، وكانت تتردد على مسكنه.
وروت
الفتاة المتهمة أنها اتفقت مع إحدى صديقاتها وشابين آخرين أن تقوم هي أثناء جلوسها
مع المجني عليه بتخديره ومن ثم يتسلل باقي المتهمين إلى الشقة لتنفيذ جريمتهم وسرقة
الشقة والمغادرة مباشرة عقب ذلك.
ونوهت
بأنها فشلت في تنفيذ فكرة تخدير المجني عليه، فصعد اثنان من المتهمين الثلاثة الآخرين
وقاما بتوثيقه بملابسه ثم خنقه.
وأشارت
إلى أنه بعد قتل المجني عليه سارع المتهمون إلى تفتيش الشقة للبحث عن أي أموال يمتلكها
الضحية، وعثروا على ”3 هواتف محمولة، وتابلت، وألفي جنيه، وزجاجات عطر باهظة الثمن“،
وغادروا للاختباء في أحد الأماكن والتصرف في تلك المسروقات.
وكشفت
تحقيقات النيابة أن المجني عليه لم يتمكن من العودة إلى بلاده بسبب أزمة كورونا وإغلاق
المطارات، فاضطر إلى المكوث في مصر لحين عودة رحلات الطيران.
واستمعت
النيابة إلى أقوال قريب المجني عليه، الذي قال إنه كان يحاول التواصل معه إلا أنه وجد
هاتفه مغلقا لأكثر من يومين، فذهب إلى شقته للاطمئنان عليه وظل يطرق الباب دون إجابة،
فاستعان بالجيران للدخول إلى الشقة فعثروا عليه مقتولا، وأبلغوا الجهات الأمنية ، فيما
أمرت الجهات الأمنية بتشريح جثة
المجني عليه، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.
من جهة
أخرى قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية ، حبس الفتاة وصديقتها وشابين بعد اتهامه
بقتل المواطن السعودي .