تورط الزوجة والعشيق.. تفاصيل محاولة قتل لاعب شهير

الجمعة، 25-09-2020
09:33 م
فتحي مجدي
اتهمت زوجة لاعب كرة
قدم تركي سابق بالتخطيط لقتل
زوجها مقابل 1.2 مليون دولار.
تزوجة
ياغمور (27 عامًا) من اللاعب التركي السابق إمري آسيك في عام 2012، وأنجبا ثلاثة أطفال. لكن بعد اتهام يغمور بإقامة علاقة غرامية، بدأ أسيك (46 سنة) في إجراءات الطلاق.
لكن صحيفة "حريت" التركية ذكرت أن ياغمور قررت فيما بعد قتل
زوجها. وفي الوثائق التي يُزعم أنها حصلت عليها من مكتب المدعي العام، يزعم عشيق
ياغمور إردي سنجر، أنها حاولت في البداية حمله على ارتكاب جريمة القتل
، قبل أن يتحول بدلاً من ذلك إلى قاتل مأجور.
وقال سنجر للمدعين العامين: "كانت لي علاقة مع ياغمور. كانت تفكر فقط في وراثة الثروة بعد وفاة إيمري أسيك. طلبت مني قتل
ه، لكنني رفضت".
وأضافت: "ذات مرة أحضرت لي قطعة من اللحم. أرادت مني أن أطلق النار عليه. لقد حاولت إطلاق النار ، لكني حدقت. صرخت بغضب: "لا يمكنك فعل ذلك".
بعد مواجهته لعدم تمكنه من تنفيذ الجريمة بنفسه، تقول الوثائق إن ياغمور قدمت سلاحًا لعشيق
ها وعرضت في إيجاد طريقة للتخلص من الجثة.
لكن قبل وقوع الجريمة، قام القاتل المتعاقد بتفجير الخطة من خلال تغيير رأيه وكشف كل شيء لأسيك. وتم احتجازها هي وشريكها بتهمة الشروع في القتل
.
ولعب آسيك مثل جميع الأندية الرئيسية الثلاثة في اسطنبول جلاطة سراي، فينربخشة، بيشكطاش، بالإضافة إلى الفوز بـ 34 مباراة دولية مع تركيا
خلال مسيرة ناجحة.