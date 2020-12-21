تهز دولة عربية.. يقتل شقيقتيه بالرصاص والسبب صادم

الإثنين، 21-12-2020
06:37 م
محمد فضل
اهتزت دولة عربية على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها فتاتين
شقيقتين
على يد شقيقهما، رميًا بالرصاص.
وسادت حالة من الغضب لدى الرأي العام ونشطاء مواقع
التواصل في العراق
، بعد كشف تفاصيل الجريمة.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشقيقتين
“زهراء وحوراء” تعرضتا
لطلقات نارية من “مسدس” شقيقهما، حيث تلقت إحداهن ٦ طلقات والأخرى ٤ طلقات وهو في حالة
سكر.
وأكدت وسائل إعلام أنه ادعى قتل
هما بدافع الشرف
وذلك لتخفيف
الأحكام بحقه وإيجاد مبرر لا يجرمه المجتمع.
وأصدرت وزارة الداخلية العراق
ية، توضيحا بشأن حادثة مقتل
الفتاتين على يد شقيقهما شرقي بغداد.
وقال مدير إعلام
الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان صحفي، الاثنين، إن “حادثة قتل
الفتاتين زهراء وحوراء
علي يد شقيقهما حدثت ضمن مدينة الصدر”.
وأضاف، أن “شقيق الضحيتين ادعى أن الحادثة جريمة شرف، فيما
بينت المعلومات أنه كان تحت تأثير الكحول ساعة تنفيذ الجريمة”.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان “حق زهرا
وحورا” ليتصدر بدوره قائمة الترند في تويتر، وسط مطالبات بإعدام القاتل.