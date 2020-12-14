الإثنين 14 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد حسن إصابة ربيع ياسين و18 لاعبا بمنتخب الشباب بكورونا

الكرملين يعلن عن دوره في الهجمات الإلكترونية علي الخزانة الأمريكية

أول تعليق من حمدوك و البرهان علي القرار الأمريكي

هاني الناظر يهاجم رانيا يوسف ويحذر الفتيات من وصفة خطيرة

الكشف عن سبب الانفجار الذي هز ميناء جدة

تهز حلوان.. يجمع بين الجدة وحفيدتها وتحمل منه

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

وصلة رقص لـ شمس الكويتية على «عاش سلمان» خلال رحلة سياحية (فيديو)

سر حصول مصر على لقاح كورونا الصيني واستبعاد الأمريكي

ظاهرة فلكية يشهدها العالم اليوم لمدة 5 ساعات

ADS
 

تهز حلوان.. يجمع بين الجدة وحفيدتها وتحمل منه

images
طفلة
 
الإثنين، 14-12-2020 10:43 ص المصريون
اهتزت مدينة حلوان على وقع جريمة صادمة، تمثلت في تجرد رجل من كل معاني الإنسانية والرحمة والأخلاق، بعد أن سلم نفسه للشيطان وانتهك عرض طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، لكن الأبشع أنه متزوج جدةها من ناحية الأم عرفيًا.
الواقعة كشفت عنها جدة الطفلة من ناحية الأب، التي اشتكت لها حفيدتها بوجع في بطنها، ما دفعها للذهاب بها إلى مستشفى خاصة فور مشاهدة بطن الطفلة منتفحة ليؤكد لها الطبيب أن الطفلة حامل.
كانت الصدمة كبيرة على الجدة، وقررت التوجه إلى قسم شرطة حلوان بالقاهرة لتقديم بلاغ في زوج جدةها من ناحية الأم، بعد أن حكت لها الطفلة ما حدث.
واستمعت النيابة لأقوال الطفلة الضحية "هـ،ع"، 13 سنة،  فى حضور جدةها،  وأكدت الضحية في أقوالها أنها تعيش بصحبة جدةها "ف.ن"، 54 سنة، وعمها "أحمد"  تقصد زوج جدةها العرفي.
وتابعت الضحية فى أقوالها: "عمو أحمد كنت بطلع معاه السطح، وكان  بيقرب مني..  وجدةي كانت بتديني سندوتش وحلاوة.. وتطلب مني أطلع معاه على السطح أأكل الحمام".
كما أستمعت النيابة لأقوال جدة الطفلة من ناحية الأب صاحبة البلاغ، وقالت إن ابنها معاق ذهنيًا وتزوج منذ 15 عامًا من والدة الطفلة وهي معاقه ذهنيًا أيضًا، وأنجبا  الطفلة التى توارثت المرض، وخلال تلك السنوات كانت تعيش الطفلة مع جدةها ناحية أمها، حسب صحيفة الوطن.
وتابعت: قبل حضوري للتحقيق منذ 4 أيام فوجئت بحفيدتي تحضر إلى منزلي في زيارة، وقالت لي "تيتا بطني وجعاني"، فشاهدتها منتفخة، واصطحبتها إلى مستشفى خاصة، وفوجئت بالطبيب يخبرني أن حفيدتي حامل، وبمناقشتها عرفت أن زوج جدةها العرفي هو وراء الواقعة.
وقررت النيابة تسليم الطفلة إلى جدةها من ناحية الأب لرعايتها، وطلبت استدعاء الضابط محرر تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الرئيسي
 

إقرأ ايضا

images

تحديد جلسة الحكم على رامز جلال

جثة

الأمن يكشف سبب انتحار موظف بالقليوبية

ارشيفية

التفاصيل كاملة لمقتل مسنة داخل شقتها في "عزبة الصعايدة " بإمبابة