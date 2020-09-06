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تهز العراق.. جريمة بشعة بطلتها الزوجة الخائنة (صور)

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الجثة
 
الأحد، 06-09-2020 03:22 م محمد فضل- متابعات

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، في العراق على وقع جريمة بشعة بطلتها زوجة خائنة بمساعدة عشيقها، حيث اتفقا على التخلص من الزوج بقتله حتى لا يكون هناك عائقًا أمام خيانةهما، مطالبين بسرعة تطبيق العدالة وإعدامها.
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن جريمة خطف وقتل ارتكبتها سيدة عراقية بحق زوجها بالتعاون مع عشيقها.
وقالت الوزارة في بيان، إنه ”تم تشكيل فريق عمل ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تبين قيام المتهم (م غ) بأخذ المجني عليه إلى مكان مجهول وإخفائه، وبعد 24 ساعة تم إلقاء القبض على الجاني واعترف بوجود علاقة مع زوجة المجني عليه واتفقا على قتله“.
وأضاف البيان: ”قام الجاني باستدراج المجني عليه إلى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعنا بسكين عدة طعنات ثم رماه فيها، وتم الانتقال إلى محل الحادث وتم انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي“.
وتابع البيان: ”كذلك تم إلقاء القبض على زوجة المجني عليه واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم واتفاقهم على تنفيذ جريمةهم النكراء“.


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