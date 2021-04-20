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تهز الشرقية.. طبيب يقتل زوجته في الطريق العام والسبب صادم

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ارشيفية
 
الثلاثاء، 20-04-2021 09:11 ص المصريون

أقدم طبيب على المعاش على قتل زوجةه بطلقتين ناريتين استقرتا بالقرب من منطقة الصدر والإبط اليسرى، بسبب خلافات لم تنتهِ إلا بجريمة قتل ارتكبها الزوج.
ودفعت الخلافات الزوجية، طبيبًا بشريًا لقتل زوجةه بعيارين ناريين، ليقضي عليها في الحال، مرتكبًا جريمة بشعة عندما فقد السيطرة على نفسه و تمالكه الغضب ليرتكب الواقعة بدمٍ بارد، ويتحول من زوج لمجرم أحيلت أوراقه لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وتعود تفاصيل الواقعة باستدراج الزوج، 69 عامًا، زوجةه إلى الطريق العام لينفذ جريمته، حيث ذهبت معه دون أن تشعر بغدره، وفجأة أخرج سلاحه الناري “مسدس 9 مم”، كان بداخله طلقتان، صوبهما الجاني نحو المجني عليها واستقرت واحدة أسفل الإبط اليسرى والأخرى منتصف الجانب الأيسر للصدر ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، قضت إحالة أوراق الجاني لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحدتت جلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم.
 

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