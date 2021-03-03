تنفيذ حكم الإعدام في أب وأبنائه الثلاثة.. تعرف على جريمتهم

الأربعاء، 03-03-2021
11:19 ص
نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية
حكم
إعدام
بحق 4 مجرمين، هم محمد ر إ، 57 سنه، مزارع ومقيم بقرية فلسطين دائرة قسم
شرطة العامرية، وأبنائه كل من شعبان محمد ر،27 سنة سائق وحمودة م ر، 31 سنه عامل،
وأحمد م ر، 30 سنه، لإدانتهم بقتل
شقيقهم الراب
ع رمضان ر، مزارع لسرقته، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة
تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم.
وتم تنفيذ عقوبة الإعدام
بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النياب
ة
العامة وطبيب شرعي ومندوب من الأوقاف، حسب صحيفة الوطن.
بداية الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة العامرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة
عامل زراعي ملقاة في مياه ترعة بحيرة مريوط، منطقة محطة الرفع 3 في دائرة قسم شرطة
العامرية.
وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة رمضان محمد رمضان عامل
زراعى، بكامل ملاب
سه مقيد اليدين والقدمين وبه كدمات في مختلف أنحاء الجسم، وتم
نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النياب
ة العامة التي انتدبت الطب الشرعي
لمعرفة سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملاب
ساتها
وضبط الجناة.
وتوصلت التحريات بأن مرتكبي الواقعة، والد المجني عليه وأشقاؤه، جميعهم سبق
اتهامهم في قضايا عدة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات
اعترفوا بارتكاب
الواقعة، للاستيلاء على مبلغ مالي بحوزته من حصيلة بيع خضار، حيث
تشاجروا معه وتجمعوا عليه وقتل
وه، وألقوه في ترعة بحيرة مريوط.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النياب
ة لمباشرة التحقيقات والتي
قررت احالتهم للجنايات واصدرت حكمها بالإعدام
شنقا، وبعد نفاذ درجات التقاضي نفذت
مصلحة السجون حكم اعدامهم .