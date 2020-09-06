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تقتل عشيقها وتسرق سيارته بهذه الحيلة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 06-09-2020 12:58 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت النيابة العامة بأكتوبر عن أسرار جديدة في قضية قتل فتاة لعشيقها لسرقةه ، حيث جاء في التحقيقات إلي أن المتهمة أقدمت علي قتل عشيقها بعدما رفض إعطائها مبلغ من المال لشراء المخدرات .
و اعترفت الفتاة أنها بعدما قتلته استخدمت حيلة شيطانية للحصول علي سيارته حيث قامت بإحضار عقد بيع وتنازل عن سيارة و أمسكت بيد القتيل و جعلته يبصم للتنازل عن السيارة بالعقد ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
وبعد التحقيقات اصطحبت جهات التحقيق الفتاة لإجراء معاينة تصويرية لجريمتها و كيفية تنفيذها .
جدير بالذكر أن ضباط قسم شرطة ثاني أكتوبر بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من احدي الشقق السكنية وبانتقال مباحث القسم إلي المكان تبين العثور علي جثة حداد يبلغ من العمر 45 داخل الشقة ومصاب بكسر في الجمجمة من الخلف كما تبين سرقة متعلقاته .

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