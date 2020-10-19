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تقتل طفلها السفاح بعد رفض زوج أمها تسجيله باسمه (تفاصيل كارثية)

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أرشيفية
 
الإثنين، 19-10-2020 03:42 م محمد فضل- متابعات

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية باستعجال تقرير الطب الشرعي لطفل رضيع قتلته والدته التى أنجبته سفاحا بعد رفض والده الاعتراف به.
وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام وأكدت أنها أقدمت على قتل نجلها بعد فشلها في تسجيله واستخراج شهادة ميلاد له.
وأشارت المتهمة إلى أن زوج والدتها رفض تسجيله باسمه وقال لها: "وأنا مالي أشيل عيل مش ضنايا ليه" واقترح عليها التخلص منه وعمل عملية "ترقيع غشاء بكارة حتى تتمكن من الزواج"، فنفذت كلامه ولكن تم القبض عليها قبل أن تكمل باقي الخطة.
وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتلقى قسم شرطة السلام إخطارا من مستشفى السلام يفيد بوصول طفل رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة بصحبة والدته وزوج والدتها، وانتقل رجال المباحث للمستشفى.
وقام رجال المباحث بالتحفظ على الفتاة وزوج والدتها وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة وراء ارتكاب الواقعة. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأنها على علاقة غير شرعية بشاب وحملت منه سفاحا، وبعد عملية الولادة قامت بوضع يدها على فمه حتى فارق الحياة لعدم اعتراف والده به ورفضه الزواج منها.
 

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