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تفريغ كاميرات حمامة سباحة الزمالك يكشف مفاجأة في واقعة غرق طفل

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تفريغ كاميرات حمامة سباحة الزمالك يكشف مفاجأة في واقعة غرق طفل

غرق طفل
أرشيفية
 
الإثنين، 07-09-2020 11:03 ص متابعات - الدويني فولي
كشفت تحقيقات النيابة العامة بشأن واقعة سقوط الطفل داخل حمام سباحة داخل نادي الزمالك، مفاجأة حول تفريغ الكاميرات الخاصة بمسرح الواقعة، حين تبين أنها غير مسلطة على حمام السباحة من الأساس.

وأمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بحجز منقذ في نادي الزمالك 24 ساعة، لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة سقوط طفل داخل حمام السباحة الخاص بالنادي.

واستدعت النيابة اثنين آخرين من المنقذين المسؤولين عن حمام السباحة؛ لسماع أقوالهما حول الواقعة.

وكشفت أقوال والد الطفل، خلال تحقيقات النيابة، عن أنه يوم الواقعة ترك نجله مع شقيقه الأكبر وذهب لقضاء بعض الأعمال، مشيرًا إلى أنه لم يكن موجودا وقت حدوث الواقعة، كما لم يوجه اتهامًا لأحد بالتسبب في مصرع نجله.


كما كشفت أقوال المنقذ أمام النيابة عن أن حمام السباحة محل الواقعة مقسم إلى 3 أجزاء، يختص هو بمتابعة جزء منه بينما يختص منقذان آخران من زملائه بمتابعة الجزئين الآخرين.

وأوضح أن الواقعة لم تحدث في المكان المخول له بمتابعته، مشيرا إلى أنه وقت وقوع الحادث كان تركيزه على المكان المختص له بمتابعته، وفوجئ بوجود شيء بحمام السباحة، وبنزولهم للحمام لاستبيان الأمر وجدوا الطفل.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا بسقوط طفل في حمام السباحة الخاص بنادي الزمالك، وبالانتقال تبين سقوط طفل، 5 سنوات، في المياه وتم نقله للمستشفى لإسعافه وتبين مفارقته للحياة.

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