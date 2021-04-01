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تفحم ٦ سيارات على الطريق الدائري بعد حادث مروع .. ومصرع وإصابة ٨
حادث الدائري الاوسطي
الخميس، 01-04-2021
02:53 ص
أحمد عادل شعبان
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ٦ آخرون في حادث تصادم ٦ سيارات وتفحمهم على الطريق الدائري الاوسطي ب
حلوان
.
وتبين من الفحص الأولي تصادم ٦ سيارات بينهم مقطورة بفنطاس مما أدي لتفحم السيارات .
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المصريون
حلوان
حادث الدائري الاوسطي
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