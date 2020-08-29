تفاصيل مثيرة.. فتاة الفيوم: مليون جنيه حصيلة 17 حالة زواج عرفي

السبت، 29-08-2020
12:40 م
عبد القادر وحيد
اعترفت الطالبة الجامعية، المعروفة بفتاة الفيوم
، والبالغة
من العمر 18 عاما في التحقيقات أمام قاضي المعارضات، بتخطيط والدتها لكل العلاقات غير
الشرعية مقابل ألف جنيه في الليلة.
وكانت الأجهزة الأمنية كانت تمكنت من ضبطة الفتاة وأمها بمحافظة
الفيوم، بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق، وذلك بهدف الربح المالي والكسب السريع
بالتعاون مع والدتها.
وأضافت أن الثمن كان يختلف في حالة الرغبة في الزواج منها
عرفيا، ليصل سعر ابنتها إلى 70 ألف جنيه مقابل كل زيجة.
وتابعت : "أتجوزت 17 راجل عرفي في 8 شهور، ووصل إجمالي
المبلغ الذي ربحته الفتاة من الزواج العرفي إلى مليون و190 ألف جنيه، مؤكدة أن والدتها
استعانت بعامل لكتابة عقود الزواج العرفي.
وكشفت التحقيقات أن الأم كانت هى المسؤولة، عن إدارة أعمال
الدعارة.
وقامت الأم بتدشين صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عرضت
من خلالها صورا لابنتها على راغبي المتعة.
يذكر أن تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية كانت قد كشفت عن
تفاصيل ضبط سيدة وابنتها بمحافظة الفيوم، بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق،
حيث تم تحريز صور عارية ومقاطع مخلة للمتهمة وابنتها.
وقد جرى ضبط المتهمتين والتحفظ عليهما، وتحرير محضر بالواقعة،
وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.