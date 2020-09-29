الثلاثاء، 29-09-2020
11:26 ص
عبد القادر وحيد
"فلم
أكن أنا ضحيته الأولى ولن أكون بالطبع الأخيرة".. كانت هذه إحدى عبارات إحدى
ضحايا عنتيل التجمع
، التي فجرتها مبادرة "أنتي الأهم".
وكانت
مبادرة «أنتي الأهم» التي تعد واحدة من المبادرات الداعمة لضحايا التحرش والعنف الجنسي،
قد قررت فتح مساحة خاصة لكل فتاة في حاجة للدعم وفتح خط نجدة للإبلاغ عن كل حالات العنف.
وبحسب
بيان للمبادرة فقد استقبلت استغاثة لضحية جديدة للعنف والاستغلال الجنسي ، والتي استطاع
أن يستدرجها المتهم ويستغلها بكل الطرق.
وتصف
الضحية
المتهم: هو متمكن يعرف كيف يقع بزوجات الأثرياء ويحصل على كل ما يريد بعد أن
يوهمهن باسم الحب حيث أطلق عليه عنتيل التجمع
.
الضحية
استطاعت أن تجمع الكثير والكثير حول علاقاته المشبوهة وضحاياه ومنهم زوجات لشخصيات
معروفة، ووصل به الحال أن يكون على علاقة
بفتاة ووالدتها في نفس الوقت، واستغل سفر
الزوج الشهير وانشغاله طوال الوقت ليدنس بيته ويقيم علاقاته المحرمة.
وفي
تفاصيل الرسالة التي أرسلتها الفتاة
لمبادرة «أنتي الأهم»: تقول : لا أعرف كيف أصف ما حدث معي، بدأت القصة منذ
عدة أشهر تعرفت عليه في أحد الجيمات الشهيرة، وكان شاب جذاب ولديه حضور طاغي استطاع
أن يلفت انتباهي وحدثت أكثر من محادثة معه بشكل سطحي في البداية سرعان ما اعتدت على
وجوده".
وتابعت
قائلة : تقاربنا سريعا وأصبحنا نتحدث بشكل متواصل ونتقابل خارج الجيم بشكل متكرر..
وجدته حنونا وكريما.. وكانت تقلقني جرأته الزائدة ولكني تغاضيت عنها.. سرعان ما تحولت
علاقة
الصداقة إلى علاقة
عاطفية لا أعلم إلى الآن كيف استدرجني لتصبح علاقة
جنسية".
وتضيف
الفتاة الضحية
بحسب ما نشرته المصري اليوم: أعرف أني أخطأت ولا أبحث عن مبرر لخطيئتي
ولكن لم أتخيل أن تنهار مقاومتي أمامه لأجد نفسي أمام مجرم محترف ابتزني ماديا بكل
الطرق.
كما
أوضحت أنها اكتشفت بعد ما بحثت في تليفونه على أشياء كارثية.. فلم أكن أنا ضحيته الأولى
ولن أكون بالطبع الأخيرة، منوهة أنني قرأت محادثات أثناء نومه بينه وبين زوجة شخص شهير".
واستطردت الفتاة الضحية
في حديثها: اكتشفت أن هذا
الشخص الوضيع على علاقة
بهذه الزوجة وابنتها في نفس الوقت وكان يتردد عليهن في منطقة
غرب الجولف ومحتفظ على هاتفه على صور لهذه السيدة قامت بإرسالها له.
وأضافت:
ما أعرفه عن عنتيل التجمع
أشياء كثيرة ولدي ما يثبت كل ما أقوله.. وعندما واجهته قام
بضربي وابتزازي ولكني قررت أن أخذ حقي وحق جميع الفتيات اللاتي قام بخداعهن واستغلالهن
وسوف أقوم بإبلاغ السلطات المصرية بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم وعن ضحاياه.. ومنهم
زوجة الرجل الشهير التي احتفظ بصورها ومحادثتها معاه.. واطلب من (أنتي الأهم) أن تقدم
لي الدعم وان تقف بجانبي في قضيتي.
من
جانبها أكدت مي عبدالهادي أدمن صفحة «أنتى الأهم» التي استقبلت استغاثة الضحية
، أن
المبادرة سوف تقدم كافة الإجراءات القانونية للمساعدة في القبض على ما وصفته بـ«المجرم».
وكشفت
عن وجود كافة المستندات التي تدين تورطه في
العديد من جرائم وفضائح التحرش، مناشدة الأسر المصرية بتوعية بناتهن ودعمهن في مواجهات
أي استغلال أو عنف جنسي.