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تفاصيل صادمة عن إلقاء طفل لشقيقته الرضيعة من " الشباك" بحلوان

رضيعة
تفاصيل صادمة عن إلقاء طفل لشقيقته الرضيعة من " الشباك" بحلوان
الأربعاء، 23-09-2020 10:48 ص عبد القادر وحيد- متابعات
في واقعة صادمة بحلوان، أقدم طفل على إلقاء شقيقته الرضيعة من مكان مرتفع بشقتهما، عقب ترك رضيعته معه ، حيث خرجت الأم كعادتها وتركتها معه.
وكانت أجهزة الأمن، قد ألقت أمس القبض على "دعاء.ف" ربة منزل بسبب تسبب طفلها البالغ من العمر 10 سنوات في قتل شقيقته الرضيعة وعمرها 8 أشهر، عبر إلقائها من مكان مرتفع.
وتواجه الأم تهمة الإهمال لتركها الطفلين في الشقة بمفردهما.
وفي تصريحات صحفية لمصدر أمني فإن جهات التحقيق كلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري علي الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.
وكان مأمور قسم شرطة حلوان، قد تلقى إشارة من مستشفى حلوان العام، تفيد باستقبالها جثة الطفلة جنات عصمت عبدالكريم، ومصابة بكدمات وتورم في جسمها، والاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.
وتوصلت التحريات لترك "دعاء. ف"، ربة منزل، ووالدة الطفلة في غرفة بصحبة شقيقها "ياسين. ع"، 10 سنوات، وتركتهما في المنزل وخرجت، وفي أثناء لهو الطفل مع شقيقته، قام بإلقائها من مكان مرتفع.
تم ضبط الأم وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها، منوهة أن طفلها لم يقصد قتل شقيقته، حيث اعتادت تركهما بمفردهما لشراء بعض مستلزمات المنزل.
كما أشارت الأم إلى أن يوم الواقعة تركتهما كالعادة لشراء بعض احتياجات المنزل وعندما عادت، سألت طفلها عن شقيقته حيث لم ترها أو تسمع لها صوت، فأخبرها أنها نائمة وحاول إيقاظها ولكنها رفضت.
وكانت المفاجأة عندما دخلت الأم الغرفة لتجد الطفلة لا تتحرك، فاصطحبتها وذهبت بها للمستشفى لتكتشف أنها توفيت.
 

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تشنق نفسها لجذب اهتمام صديقها

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