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تفاصيل جديدة وصادمة في "استمناء" معيد على طالبة بالشرقية

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تفاصيل جديدة وصادمة في "استمناء" معيد على طالبة بالشرقية
 
الخميس، 05-11-2020 04:13 م
تكشفت واقعة اتهام معيد في جامعة الزقازيق بالشرقية بالتحرش بفتاة والاستمناء عليها في المواصلات عن تفاصيل جديدة.

جاء هذا بعد رفض أسرة المعيد المتهم صحة الواقعة، حيث صرح نجل عمه بأنها ملفقة، مستشهدًا بحسن سمعة الطبيب محل الاتهام.

وقال إن طلاب دفعة اين عمله بكلية الطب يشهدون بحسن الخلق، مضيفًا أنه كان الأول على الجمهورية في الثانوية العامة، بحسب "مصراوي".


وذكر أنه جرى تعيينه بعد تخرجه بـ 60 يومًا لتفوقه، متسائلًا: "كيف لشخص مثله أن يفعل ما اتهم به؟".

ويوم أمس، تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى “هـ.ا” 19 سنة، تتهم فيه المدعو “ع.م” طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها والاستمناء داخل سيارة أجرة “ميكروباص” بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وتسبب صراخ الفتاة واستغاثتها بالمارة في المنطقة في ضبط الشاب والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة، والتي اصطحبته إلى قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، وحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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