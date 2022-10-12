تفاصيل انتحار طالبة مصرية داخل جامعة الكويت وكاميرا مراقبة توثق الحادثة

الأربعاء، 12-10-2022
07:24 م
نسمه عبد الوهاب
توفيت طالبة مصر
ية بعد أن سقطت من الدور الرابع بكلية العلوم في جامعه الكويت
مساء اليوم الأربعاء.
وأصدرت الجامعة بيانًا كشفت فيه أن الطالبة التي "انتحرت" وهي تحمل الجنسية المصر
ية من مواليد عام 2003.
وحسب صحيفة الراى الكويت
ية، فإن المعاينة المبدئية كشفت أن الوفاة كانت انتحاراً، مشيرة إلى أن كاميرا المراقبة وثّقت الواقعة، بينما حاول البعض منعها من السقوط لكنهم فشلوا في ذلك وألقت بنفسها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن الطالبة المتوفاة قامت بإلقاء نفسها من الدور الرابع في تمام الساعة 4:01 مساء وتم إسعافها داخليا في تمام الساعة 4:03 دقائق وكان فيها نبض عند وصول سيارة الإسعاف في تمام الساعة 4:15 مساء وتم نقلها إلى مستشفى الفروانية حيث وافتها المنية هناك.
وبينّت المصادر- وفقًا للصحيفة- أن وزارة الداخلية تولت أمر التحقيق بالكامل وهي من ستصدر التقرير النهائي حول الحادثة، كما أن عدد من الطلبة شاهدوا عملية انتحار الفتاة وسجلوا شهاداتهم في تحقيقات وزارة الداخلية.
إلى ذلك، أفادت جامعة الكويت
في بيان لها حول الحادثة أنه بعدما اتخذت الفرق الطبية بالجامعة جميع الإجراءات لإسعافها إلى أحد المستشفيات حيث فارقت الحياة، بينت تحريات المباحث الأولية إلى وجود «شبهة انتحار».
وأضافت: «يتقدم مدير جامعة الكويت
الدكتور يوسف محمد الرومي، ونيابة عن الأسرة الجامعية، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالبة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».