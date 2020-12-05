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تفاصيل القبض على صاحب محلات التوحيد والنور

سيد السويركي
سيد
 
السبت، 05-12-2020 07:47 م أحمد سالم
القت أجهزة الامن القبض على رجل الأعمال، سيد السويركي، مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، اليوم السبت.

ومن المقرر أن يمثل "السويركي" أمام جهات التحقيق المختصة، لسؤاله عن المخالفات المتهم بارتكابها، ولم يصدر قرارا قضائيا بحقه حتى الآن وسنوافيكم بالتفاصيل.

جدير بالذكر أنه في عام 2002 صدر حكم ضد رجل الأعمال سيد السويركي، بالسجن 7 سنوات لإدانته بالجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في وثائق الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم جرى تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعدما استأنف عليه.
 

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