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تفاصيل التحفظ على أموال محمد رمضان

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تفاصيل التحفظ على أموال محمد رمضان
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الخميس، 03-06-2021 05:12 م
أعلن الفنان محمد رمضان، التحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة.
ونشر عبر حسابه على "إنستجرام" فيديو يعلن من خلاله التحفظ على أمواله، مصحوبًا بتعليق منه وقوله: أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض.

وزعم محمد رمضان في الفيديو أن الحكومة قامت بهذا الإجراء قائلا: "صحيت النهاردة من تليفون على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم، مستورة صباح الخير يا مصر".
 

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