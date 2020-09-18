تعض خصية الرجل «أثناء محاولته اغتصابها»

الجمعة، 18-09-2020
06:16 م
فتحي مجدي
اعترفت امراة بأنها عضت رجل
اً حاول اغتصابها من خصيتيه في شمالي البرازيل
.
وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، تدعي المرأة أن الرجل
- الذي تقول إنه قوادها- دفعها إلى السرير بقوة، قبل أن يحاول اغتصابها.
وأشارت إلى أنها عضته مرتين دفاعًا عن النفس، إلا أنها لم تكن تعلم وقتها أنها عضت خصيته.
ووفق تقارير محلية، فإن الرجل
قد يكون أيضًا صديقها السابق، وهاجمها بدافع الغيرة، إلا أنها أنكرت مواعدته.
وقالت في الفيديو: "لقد صعد عاريًا على السرير، ولم يترك الرجل
يخلع ملابسه، قائلاً إنه هو الآن. ثم أخذ (قضيبه) وبدأ في مهاجمتي. كان الرجل
يسحبه لإبعاده عني، بينما كان يسحب شعري".
وتابعت: نظرًا لأنه كان عاريًا بالفعل، على السرير، أخذت (قضيبه) وذهبت - عندما سحب شعري بهذه الطريقة - نزلت... وقمت بقضمه، لأن المرأة لا تملك قوة الرجل
، ذهبت إلى نقطة ضعفه. وقمت بعضه".
بعد الهجوم، نقل الرجل
إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث لم يتمكن الأطباء من إعادة ربط الخصية. وأصيب بجراح وخرج في نفس اليوم.
وادعى أن الهجوم لم يكن مبررًا، وقال لقناة (G1) الإخبارية إنه "لا يستحق ما حدث له".
وأضافت برونا لموقع إخباري آخر (Meionorte)، إنها تعرضت للاغتصاب مرتين عندما كانت طفلة، ورفضت أن تصبح ضحية للمرة الثالثة.
وفتحت الشرطة تحقيقًا في القضية بعد أن اتصلت شقيقة الرجل
بهم بعد عدة أيام من وقوع الهجوم.
وأجرت المباحث فحصًا طبيًا للرجل
، وأجرت مقابلات مع المرأة. ولا يزال القرار معلقًا بشأن ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى أحدهما أو كليهما.