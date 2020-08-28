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تطور خطير في قضية اغتصاب فتاة فيرمونت

اغتصاب
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الجمعة، 28-08-2020 09:56 م الطيب حسين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم ثان من المتورطين في جريمة اغتصاب فتاة بفندق فيرمونت.

وقال مصدر اليوم الجمعة، إن المتهم مقيم حفلات شهير تم القبض عليه أثناء وجوده في الساحل الشمالي وتم التحفظ عليه، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض أمس الأول، على المتهم الأول في القضية أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين، لاتهامه في قضية اغتصاب فتاة الفندق مع باقي المتهمين وتبين أنه متهم في واقعة مماثلة للواقعة سالفة الذكر.

وكانت النيابة العامة قد أمرت، الاثنين، "بضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجنى عليها وعدد من الشهود، وجار استكمال التحقيقات".

 

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