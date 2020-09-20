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تطور جديد في واقعة التنمر على رجل مسن بسوهاج (بيان رسمي)

الأحد، 20-09-2020 08:51 م فتحي مجدي

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صبيين في واقعة التنمر على رجل مسن الترع وقيام أحدهما بدفعة على حافة الترعة في إحدى قرى محافظة سوهاج، كما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على تطبيق "تيك توك"، فجر موجة غضب واسعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الواقعة تعود مضمونها إلى شهر مايو الماضى وإن المجنى عليه ( معاق ذهنيًا، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج ) وإن مرتكبى الواقعة هم (3أشخاص، جميعهم مقيمون بذات دائرة المركز).

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المُشار إليها بالإشتراك مع باقى المتهمين.

وتمكن فريق البحث الجنائى المشكل لضبط المتهمين الهاربين من ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان مقطع الفيديو أثار غضبًا واسعًا مع تداوله على نطاق واسع عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر شابين لحظة تواجهما نحو رجل مسن كان يقف على حافة مصرف مائي في إحدى القرى، ويستعد أحدهما للاعتداء عليهم فيما يقوم آخر بتصوير الواقعة.

وحينما اقترب الشابان من المسن، سارع الأخير إلى الإمساك بحجر للدفاع عن نفسه حال الاعتداء عليه، وقال أحد الشباب له :"يا عم عاشور.. ماله ده بيك؟" فرد المسن: "ده هيشتم ياعم"، بينما قال شاب آخر:"معلش ياعم"، ثم قال أحدهما أيضًا: "هو ده اللي مزعلك؟" فرد العجوز بـ"نعم" ثم قال الشاب "دقيقة هنصالحوك.. خد يا زناد".

وأثناء ذلك اقترب من العجوز شاب يرتدى قبعة حمراء ودفعه بيده ليرمى بالمسن في المصرف، وتعالت انهالت الضحكات من الشباب، الذين حاولوا منعه من الخروج من المصرف بإلقاء القمامة عليه.


 

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