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تطور جديد بشأن واقعة التحرش الجماعي في مدينة نصر

تحرش (تعبيرية)
تحرش
 
الأربعاء، 30-09-2020 09:33 م أحمد سالم
تعرفت الفتاة الاجنبية ضحية التحرش في مدينة نصر، على الـ ٦ شباب المتهمين بالتحرش بها ومضايقتها.

وفور مشاهدة المجني عليها للمتهمين انهارت في البكاء وجرت تختبئ في المحقق الذي هدأ من روعها وامر بإخراج المتهمين من حجرة التحقيق.

وبتكثيف الجهود أمكن تحديد المجنى عليها مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر وبمناقشتها إتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها .

البداية كانت عندما تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الشباب بمضايقة فتاة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر، نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناة مرتكبى الواقعة ( 6 أشخاص ) .. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم جميعًا وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وبتكثيف الجهود أمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر) وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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