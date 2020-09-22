تشنق نفسها لجذب اهتمام صديقها

الثلاثاء، 22-09-2020
09:48 م
فتحي مجدي
حاولت بريطانية جذب انتباه حب
يبها، الذي كانت تخشى أنه لا يحب
ها بما فيه الكفاية، لكن محاولتها انتهت بوفاتها بعد أن شنق
ت نفسها غير قصد، بحسب الطبيب الشرعي.
عثر برادلي على صديقته إيلا لوماس، وهي أم لطفلة، بعد أن تشاجرا خلال حضورهما إحدى الحفلات.
كانت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا تخضع لامتحانات لتصبح محاسبًا قانونيًا وكانت تدرس جنبًا إلى جنب مع وظيفتها.
وخلال حديثها إلى والدتها ليندسي جونستون في الأيام السابقة، اعترفت لوماس لها قائلة: "مستوى توقعي لكيفية حب
شخص ما لي مرتفع للغاية". وقالت أيضًا: "لا أعتقد أن برادلي يحب
ني بعد الآن".
وقالت والدة إيلا، في بيان: "لقد تعرضت للتوتر مؤخرًا بسبب أمور مختلفة. كانت المعيل الرئيسي، محاسب رفيع المستوى يدير منزلاً. كانت تخطط لتسجيل عنوانها وبيعه والانتقال إلى منزل آخر".
وأضافت: لقد فشلت للأسف في امتحان في يناير لكنها أعادت حجزه بالفعل في 9 مارس، وكانت قد أعدت نفسها للفشل في يناير".
وأشارت إلى أنه تم اعتقال والدها، جيسون لوماس، للاشتباه في ارتكابه جرائم خطيرة وأن علاقته بابنته لم تكن جيدة، مما تسبب في انزعاجها خلال الأيام التي سبقت وفاتها.
وشرح صديقها برادلي للطبيب الشرعي في بيان كيف أنهما التقيا بينما كانت تعمل في ساوثهامبتون وأنجبا فيما بعد ابنة تدعى إيفا.
وقال برادلي في بيانه: "علاقتنا كانت مثالية. لقد أحب
بنا الأشياء البسيطة في الحياة ، طالما كنا معًا. ستقوم إيلا بفرز أشياء مثل الرهن العقاري والخصم المباشر. كنت أفعل أشياء في المنزل لتخفيف بعض الضغط عنها، أثناء الطهي".
وتابع: "إيلا لم تفعل شيئًا كهذا أبدًا لجعلني أشعر بالقلق عليها بهذه الطريقة، ولهذا أعتقد أن هذا لم يكن من المفترض أن يحدث أبدًا".
استمع التحقيق إلى أن برادلي ظل يعاني من صدمة شديدة لدرجة أنه لم يحضر التحقيق، الذي عقد في محكمة وينشستر كورونرز، لذلك قدم أدلة مكتوبة، وفق صحيفة "ديلي ميل".
قال روزاموند رودس كيمب، قاضي التحقيق الشرعي في المنطقة في هامبشاير وبورتسموث وساوثهامبتون، إن إيلا خرجت مساء يوم 5 مارس، لقضاء ليلة عمل احتفالية لشركتها، وجاء لاصطحابها وأخذت بعض صديقاتها إلى المنزل.
وأضاف: "في طريق العودة إلى المنزل، كان هناك القليل من الاحتكاك بين إيلا وبرادلي. هذا هو الشيء المعتاد، عندما تكون في الخارج قليلاً في بعض الأحيان، كانت قلقة بشأن شيء قاله. عندما عادا إلى المنزل، أرادت إيلا الاستمرار في الحديث عن الأشياء".
قال الطبيب الشرعي، إن برادلي اختار النوم على الأريكة ومناقشة الأمور في اليوم التالي، بينما ذهبت لوماس إلى غرفة نومهما، قبل أن يحضر المسعفون إلى المنزل، بعد الساعة الثانية صباحًا بقليل في الساعات الأولى من يوم 6 مارس، بعدما تخلصت من حياتها.
وحاول صديقها إنعاش أثناء نقلها إلى المستشفى. ووسط محاولة الأطباء إنقاذها، إلا أنها استمرت في التدهور وطلبت الممرضات من أسرتها أن تكون قريبة منها، حيث لم يكن هناك الكثير من الوقت.