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تتزوج والد صديقتها المقربة وبعد حملها كانت الصدمة

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محكمة
 
الثلاثاء، 08-09-2020 03:23 م محمد فضل

أقنع رجل خمسيني، فتاة عشرينية صديقة ابنته، على الزواج وبالفعل تزوجها، لكن بعد 6 أشهر من الزواج وحملها منه كانت الصدمة باتهامها بعلاقة مع الغير وأن ما في بطنها ليس منه، لتلجأ إلى محكمة الأسرة وترفع دعوى طلاق للضرر.
وأكدت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "وقعت فى حب والد صديقتي، أقنعني بالزواج، ووعدني بتوفير مستوي معيشي مناسب، وشراء سيارة لى، فوافقت، ولكني اكتشفت خداعه لى بعد الزواج، وتحكم زوجته بكل شئ حتي فى زيارته لى بمنزلى".
وتابعت:" تزوجت من والد صديقتي البالغ 51 عام، رغم أن فارق السن بيننا، فى محاولة للبحث عن حياة لائقة، مثل صديقتي المقربة والتى كانت دائما ما تحكي عن سعادتها بوالدها وتوفيره لهم كافة وسائل الرفاهية.
وأضافت الزوجة"خ.م.ك" بدعوي الخلع أمام محكمة الأسرة:" عشت أول شهرين من الزواج حياة سعيدة، كان زوجي دائم إطلاق الوعود، ولكني فوجئت بأنه يخدعني، لأتعرض للضرب والتعذيب، ورغم صبري على العنف الجسدى والنفسي، إلا أنه طردني بعد 6 شهور من الزواج من منزله، وأنا أحمل طفله، ليتفنن فى ذلي وحرماني وتوجيه اتهامات باطلة لى، وتركني معلقة".
وتتابع: حاول اقناع الجميع بأن الطفل ليس منه، ووعد زوجته وابنته بعدم تسجيله بعد ولادته، وأقام ضدي دعوي نشوز، وطالبني بإجراء تحليل البصمة الوراثية للصغير بعد انتهاء شهور الحمل وولادته، ورفض كافة محاولاتي الودية لحل الخلافات.

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