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تأييد حكم السجن عامين لسما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور

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سما
الإثنين، 21-09-2020 01:41 م متابعات - الدويني فولي
أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكم حبس سما المصري عامين، وغرامة 300 ألف جنيه؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة سما المصري بالحبس عامين و300 ألف جنيه غرامة؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وكانت أوراق الإحالة من النيابة العامة للمحكمة الاقتصادية، كشفت أن المتهمة ”في غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: فيس بوك- انستجرام- يوتيوب، مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات“.

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة، للمحامي أشرف ناجي، ممثل الدفاع عن سما المصري، والذي قدم صورة مما تم في القضية 410 لسنة 2020، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات؛ بتهمة التحريض على الفسق، وخُففت العقوبة إلى سنتين فقط.

وكان النائب العام في مصر، المستشار حمادة الصاوي، أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري؛ لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام، عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة.

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