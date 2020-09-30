تأجيل النظر في 121 دعوى بانتخابات النواب

الأربعاء، 30-09-2020
09:48 م
أحمد سالم
قررت محكمة
القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل 121 دعوى خاصة بانتخابات النواب لجلسة الغد للإطلاع والرد ، فضلًا عن إرجائها 25 دعوى منذ جلسة أول أمس للغد الخميس ، ليصبح إجمالي الدعاوى المنظورة اليوم 146 دعوى تتصدي المحكمة
بالفصل فيهم بحكم غير نهائي قابل للطعن عليه .
جدير بالذكر أن المحكمة
كانت بصدد نظر 93 دعوى فقط ، ليلتقي قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري 28 دعوى جديدة أقامها أصحاب الشأن لإلغاء بعض القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشان قبول الأوراق الخاصة بالترشح أو الاستبعاد ، وتمت أحالتها للمحكمة
في نفس التوقيت للنظر فيها .
ومن المتوقع أن تُرفض الدعاوى المقامة بعد غلق باب قلم الكتاب لأقامتها بعد الميعاد الرسمى المحدد لتلقي الطعون والدعاوى .