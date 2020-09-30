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تأجيل النظر في 121 دعوى بانتخابات النواب

المحكمة الإدارية
محكمة
 
الأربعاء، 30-09-2020 09:48 م أحمد سالم
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل 121 دعوى خاصة بانتخابات النواب لجلسة الغد للإطلاع والرد ، فضلًا عن إرجائها 25 دعوى منذ جلسة أول أمس للغد الخميس ، ليصبح إجمالي الدعاوى المنظورة اليوم 146 دعوى تتصدي المحكمة بالفصل فيهم بحكم غير نهائي قابل للطعن عليه .

جدير بالذكر أن المحكمة كانت بصدد نظر 93 دعوى فقط ، ليلتقي قلم كتاب محكمة القضاء الإداري 28 دعوى جديدة أقامها أصحاب الشأن لإلغاء بعض القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشان قبول الأوراق الخاصة بالترشح أو الاستبعاد ، وتمت أحالتها للمحكمة في نفس التوقيت للنظر فيها .
ومن المتوقع أن تُرفض الدعاوى المقامة بعد غلق باب قلم الكتاب لأقامتها بعد الميعاد الرسمى المحدد لتلقي الطعون والدعاوى .
 

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