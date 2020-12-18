الجمعة، 18-12-2020
06:03 م
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة
، تقدمه ببلاغ للنائب العام
، بشأن فيديوهات "محمد وبسنت".
وندد المجلس بواقعة استغلال الطفل من قبل والده وهو مطرب شعبي، بنشر "فيديوهات مسيئة" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن المجلس في بيان، اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة حيث تقدم ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة
، أنه تم رصد قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تتضمن نشر فيديوهات بها إساءة وبث للعنف بين الأطفال، إضافة إلى نشر الصفحة الخاصة بالمطرب على فيسبوك، بالإشارة إلى بث مهرجان غنائي بعنوان خادش للحياء العام سيكون بطله الطفل نفسه موضوع الفيديوهات، ما أثار استياء شديدًا من هذه الأفعال غير المقبولة.
وذكرت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة
سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع وأن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول ويتضمن تعريض أطفال للخطر ويهدد تنشئتهم وأخلاقهم والاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.
ولفتت إلى أن استغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة هو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل، وبما في شأنه تعريض طفل للخطر، ومخالف لحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصري فيما يتضمنه من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، إضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.