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بعد وفاة حلمى بكر .. مرتضى منصور يتقدم بلاغ ضد زوجته يتهمها بقتله

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مرتضي منصور
السبت، 02-03-2024 12:09 م نسمه عبد الوهاب
اعلن المستشار مرتضى منصور وفاة الموسيقار حلمى بكر بعد صراع كبير مع المرض.
وقال المستشار مرتضى منصور: "توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر الذي رفضت زوجته إيداعه في إحدى مستشفيات القاهرة، وكان علاجه علي نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفة رغم حالتة الصحية وإيداعه بإحدى قري مركز كفر صقر بلا رعاية أوعناية في الوقت التي تركته زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وإقامتها هي ونجلتها في منزله المملوك له في الجيزة".

وأضاف: تم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفي بالشرقية، وقد أبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفي وهو يعاني من حالة تسمم، لذلك بصفتي وكيلا عن نجله الوحيد هشام سأتقدم ببلاغ ضد زوجته اتهمها فيه بقتله، وأنصح هذه السيدة بعدم حضور جنازته أو عزائه لأن عائلته ومحبيه واصدقاءه في حالة غليان.

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