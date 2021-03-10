بعد متحرش المعادي .. فنان شهير يستدرج الفتيات إلى منزله ويعتدي عليهن

الأربعاء، 10-03-2021
08:12 ص
أحمد عادل شعبان
روت المخرجة كاملة أبو ذكري
قصة صادمة حدثت منذ فترة كان بطلها فنان شهير.
وقالت تعقيبا على واقعة التحرش بطفلة المعادي
: الواحد مانامش طول الليل بسبب فيديو التحرش
بالطفلة، رعب، والتفكير في أن لو الشخص ده هو فعلا اللي كل صفحته صور مع
الكعبة وآيات قرانية، إزاي ممكن شخص يبقي خادع بالشكل ده؟.
أضافت أن ممثل شهير كان يعتدي على الفتيات : افتكرت ممثل كان سفير سابق في
الأربعينيات ساكن في الزمالك، شكله وسيم ومحترم وشيك جدا، وكان بيشتغل
معانا في فيلم أثناء ما كنت مساعدة إخراج، واتفاجأ كرو العمل إنه تم القبض
عليه لأنه بيقوم بخطف بنات صغيرة من الشارع وياخدهم عنده البيت يحبسهم لغاية لما اتفضح أمره، ومات في السجن.
اختتمت: المظاهر ساعات بتبقى خادعة لدرجة تخوفك من كل البشر.