بعد قتله.. الزوجة الشابة تنام مع رماد زوجها في غرفة نومها

الأحد، 06-09-2020
09:02 م
فتحي مجدي
كشفت الأرملة ليزي هاربر، أنها لا تزال تنام مع رماد زوجها
الراحل بي سي أندرو هاربر في صندوق خشبي داخل غرفة نومها، ولا تعرف ما إذا كانت ستتمكن من حب أي شخص آخر مرة أخرى.
ليزي (29 عامًا)، كانت متزوجة من أندرو (28 عامًا)، ضابط شرطة في وادي التايمز، لمدة أربعة أسابيع فقط عندما قُتل على يد عصابة من ثلاثة لصوص مراهقين في أغسطس من العام الماضي.
بعد مرور عام، تقول إن لديها أحلامًا حيث لا يزال زوجها على قيد الحياة، وكتبت له "الكثير من الرسائل" مما يساعدها على التعامل مع الحزن.
كان الزوجان معًا لمدة 12 عامًا عندما تزوجا في أوكسفوردشاير في صيف عام 2019. بعد أربعة أسابيع فقط، استيقظت ليزي على طرق على بابها الأمامي على نبأ وفاة زوجها، على يد عصابة مكونة من ثلاثة مراهقين في سيارة مسرعة، قاموا بجره لأكثر من ميل على أحد الطرق الريفية.
في مقابلة مع صحيفة "صنداي ميرور"، قالت ليزي إن أصعب لحظة كانت تلك التي تجمع فيها رماد أندرو، مما جعلها تدرك أن حبيبها قد مات بالفعل.
لكن حتى بعد مرور عام، لم تتمكن بعد من حمل نفسها لنثر رماده. قالت: "احتفظت برماده وهم في صندوق خشبي في غرفة نومي حيث يمكنني رؤيته".
لا يزال ألم خسارتها قاسيًا بشكل لا يصدق، وقالت ليزي إنها لا تزال تتحدث إلى أندرو ويمكن أن تسمعه "يطمئنها" ويخبرها ألا تقلق.
قالت: "ما زلت أحلم بمكان أندرو هناك وقد كتبت الكثير من الرسائل إليه، وهو أمر شاف للغاية بالنسبة لي. في الذكرى السنوية، ما زلت أتحدث إليه كما أخبره بأشياء مثل "أفتقدك. أستطيع أن أسمعه يطمئنني ويخبرني ألا أقلق، تمامًا كما كان يفعل دائمًا".
ومع ذلك، قالت ليزي إنها لم تتمكن من مشاهدة فيديو زفافهما بعد، وأضافت إن "كل شيء يذكرني به".
وتابعت: "لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من حب أي شخص آخر مرة أخرى. إنه ليس شيئًا يمكنني التفكير فيه أو التفكير فيه لأن أندرو كان فريدًا من نوعه. إنه جزء كبير مني وسيظل كذلك دائمًا".
قالت لصحيفة "ديلي ميل" الشهر الماضي، إنهما كانا يخططان لمحاولة إنجاب طفل بعد شهر العسل في جزر المالديف في سبتمبر، الأمر الذي اضطرت ليزي إلى إلغائه بعد وفاة أندرو.
أضافت: "كان أندرو سيكون أبًا عظيمًا، وكان وجود عائلة معه أحد الأشياء العديدة التي أخذها قتلة لي. أفتقد كل شيء عنه - الأحضان والقبلات".
وسجن قتلة بي سي هاربر هنري لونج (19 عامًا)، وجيسي كول وألبرت باورز، وكلاهما (18 عامًا)، بعد إدانتهم بالقتل غير العمد في أولد بيلي.
حكم على لونج بالسجن 16 عامًا بتهمة القتل الخطأ، بينما عوقب كول وباورز، اللذان كانا قاصرين في ذلك الوقت 13 عامًا عن نفس الجريمة.
القتلة الثلاثة، الذين لم يبدوا أي ندم بعد قتل هاربر حتى وفاته، سيكونون مؤهلين للإفراج المشروط في غضون بضع سنوات. لكن ليزا تتحدى الأحكام الصادرة بحقهم في جلسة لمراجعة الأحكام في نهاية أكتوبر لأنها تريد زيادة الأحكام.
هذا الأسبوع، التقت ليزي بوزيرة الخارجية بريتي باتيل في 2 سبتمبر بعد إطلاق حملتها الخاصة بقانون هاربر. ستضمن الحملة حدًا أدنى من السجن مدى الحياة للمجرمين المدانين بقتل عامل خدمات الطوارئ.