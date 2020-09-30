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بعد سجنه عامًا.. حكم قضائي جديد يُنصف محمد رمضان

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محمد رمضان والطيار
 
الأربعاء، 30-09-2020 03:10 م محمد فضل- متابعات

قررت محكمة جنح مستأنف الدقى بقبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر حقه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه.
كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.
وأصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".
وتقدم محمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان، بالاستئناف وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف وحضر الجندي قدم دفوعه لهيئة المحكمة التي اصدرت قرارها المتقدم.
 

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