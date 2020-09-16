بعد ترويع طفلتهما.. القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

الأربعاء، 16-09-2020
01:11 م
عبد القادر وحيد
ألقت
قوة من مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض
على
اليوتيوبر
أحمد حسن وزوجته زينب، بإحدى الكومبوندات السكنية بالطريق الدائري.
جاء
ذلك بعد قيامهما بترويع
ابنتهما ونشر فيديوهات عبر قناتهما الرسمية في موقع يوتيوب
، وتم حرر محضر بالواقعة.
وبناء
على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للٱمومة والطفولة
بلاغا ضد أحمد حسن وزوجته
بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما
، تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة من القبض
عليهما
بالقرب من الدائرى بنطاق البساتين، وهم أحمد حسن حسين 26 سنة، وزينب محمد رجب زوجته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين،
وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.
وأكد
صبرى عثمان مدير عام نجدة الطفل، أنه حينما عرض الأمر على الدكتورة سحر السنباطي أمين
عام مجلس الطفولة
والأمومة، وجهت على الفور بتقديم بلاغات رسمية بمكتب النائب العام،
حيث تم تحريك البلاغات لنيابة حلوان ومنها لنيابة البساتين".
وأوضح
أن النيابة قامت باستدعاء أخصائي المجلس القومي للطفولة، وتم توضيح سبب تقديم البلاغات
وأبرزها تعرض طفلة بريئة لانتهاكات نفسية عنيفة من والديها، وهو ما يعد إساءة لكرامة
وحقوق الطفل.
كما
طلبت النيابة تقديم تقرير حالة للطفلة وكيفية التعامل مع الموقف، حيث تم إصدار إذن بالقبض
على أحمد حسن وزينب.