السبت، 19-09-2020
09:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
منحت فتاة " التيك توك " منة عبد العزيز
فرصة جديدة للعيش بعيدا
عن كل تلك الأجواء التي صاحبتها من اغتصاب علي يد أصدقائها وتعرضها للضرب وغيره
بعد الإفراج عنها وإثبات تحريات النيابة العامة صدقها .
ونشرت هدي نصر الله محامية الدفاع
عنها صورة لها علي مواقع التواصل الاجتماعي كبداية جديدة لها خاصة وهي تظهر في
الصورة مبتسمة ومتفائلة .
وقال الدكتور جمال فرويز في تصريحات خاصة لـ" هن " إن تأهيل
" منة " ضروري حتى تستطيع أن تعيش حياتها ببداية جديدة لافتا إلي أنه
يجب التأكد أولا من عدم وجود أي جينات تحمل مرض نفسي لها مثل الاكتئاب السوداوي أو
انفصام الشخصية .
وأشار إلى أنها إذا كانت مصابة بأي من هذه الأمراض فإنها إذا تعرضت لأي حادث
بسيط أو تحدث معها أحد الأشخاص عن ما تعرضت له فقد تصاب باضطرابات في النوم أو
الأكل أو التبول اللا إرادي أو الصداع أو
الشعور بالاختناق .
وأكد "فرويز " أن الشق الثاني من تأهيل "منة" يعتمد
علي استكمال جلسات التأهيل النفسي والابتعاد عن الدائرة القديمة المختلطة لافتا
إلي ضرورة أن تغير بيئتها سواء في الدراسة أو في العمل ومنحها فرصة جديدة حتى لا تعود لنفس الطريق مرة أخرى.