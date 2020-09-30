بسبب تأخرها خارج المنزل.. كبابجي يقتل ابنته ويمزقها إلى أشلاء

الأربعاء، 30-09-2020
08:07 م
فتحي مجدي
أقدم كبابجي
على قتل ابنة
ه وتقطيع أشلاء جسدها، بعد أن عادت إلى المنزل في وقت متأخر في حالة سكر.
وقعت الجريمة في منطقة كيسان بإقليم أدرنة شمال غربي تركيا
، وقد تم اكتشافها بعد أن عثر أحد المارة في العام الماضي على ذراع مقطوعة من الكتف ملفوفة داخل صحيفة وأبلغ السلطات المحلية.
وأجرت الشرطة فحصًا لبصمة الإصبع، واكتشفت أنه يخص ديدم أوسلو، واستخدمت الشرطة الكلاب البوليسية لتتبع أجزاء أخرى من الجسم، والتي تم قطعها بشقوق مستقيمة ودقيقة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وخلص التحقيق إلى أن والد الضحية ويدعى حسن أوسلو قتل ابنة
ه ديديم قبل أن يقطع جسدها ويجمده، ثم حاول التخلص منها في غابة قريبة "قطعة قطعة".
وأخبر أوسلو المحكمة أن ابنة
ه وصلت إلى المنزل في وقت متأخر من الليل في حالة سكر، وأهانت والدتها، وجادلته عندما قال لها إنها لابد أن تكون محترمة، وهو ما أفقده أعصابه، وجعله يقدم على قتل
ها وتقطيع جسدها بسكين لحم.
وحضر المتهم الجلسة عبر الفيديو بينما لم تحضر زوجته المتهم بالتقاعس عن الإبلاغ عن الجريمة.
طلب أوسلو، الذي أصر على براءته، الإفراج عنه لأنه معرض لخطر الإصابة بـ كوفيد – 19 في السجن وهو معرض للخطر بسبب عمره والظروف الأساسية.
ووجدت المحكمة أن أوسلو مذنب "بقتل ابنة
ه عمدًا" وحكم عليه بالسجن 24 عامًا.
فيما تم تبرئة زوجته ساتي أوسلو بعد اتهامها في البداية بعدم الإبلاغ عن الجريمة. لكنها قالت إنها شعرت بتوعك بعد هجوم ابنة
ها وذهبت إلى غرفتها حيث أغمي عليها.